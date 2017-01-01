Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı en düşük 26 liradan, en yüksek 64,50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış Şekli
En düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|26,00
|64,50
|Karkas et
|HTS
|25,00
|25,00
|Kırıntı et
|HTS
|15,00
|21,00
|Döner eti
|HTS
|22,00
|25,00
|Buğday
|HMS
|0,93
|0,93
|Yemlik buğday
|HMS
|0,72
|0,72
|Arpa
|HMS
|0,70
|0,70
HTS: Hazır Tüccar Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili