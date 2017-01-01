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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

12 Nisan 2017 Çarşamba, 13:48

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı en düşük 26 liradan, en yüksek 64,50 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:


Ürünün Cinsi Satış Şekli

En düşük (TL)

 En Yüksek (TL)
Kemiksiz et HTS 26,0064,50
Karkas etHTS 25,0025,00
Kırıntı et HTS15,0021,00
Döner eti HTS 22,00 25,00
BuğdayHMS0,93 0,93
Yemlik buğdayHMS0,720,72
ArpaHMS0,70 0,70


HTS: Hazır Tüccar Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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