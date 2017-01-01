Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Düzce'de

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

DÜZCE (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, kent merkezinde bulunan bir özel okulda öğrencilerle buluştu, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Düzce Şıralık Mahallesi'ndeki bir özel okulu ziyaret eden Özlü, okul idarecilerinden bilgiler alarak sohbet etti.

Daha sonra öğrencilerle bir araya gelen Özlü, burada yaptığı konuşmada, başarılı olmak için disiplinli ve çok çalışmak gerektiğini söyledi.

Gelişen dünyada çalışan beyinlere ihtiyacın olduğunu belirten Özlü, "Çok çalışarak başarılı olunur. Bunun için en az iki yabancı dil öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Biri Doğu, biri de Batı dili olsun. Eğitim hayatınızda başarılar diliyorum. Doktor olun en iyisi olun, mühendis olsun en iyisi olun. Bunun ana temeli de gayretli ve çok çalışmaktan geçiyor." diye konuştu.

Özlü, daha sonra kent merkezinde bulunan Bolu Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Esnafla sohbet eden Bakan Özlü, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının Türkiye'nin daha da ilerlemesi ve büyümesi için önemli olduğunu anlattı.