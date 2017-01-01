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MHP Genel Sekreter Yardımcısı Kalaycı:

12 Nisan 2017 Çarşamba, 14:03

KONYA (AA) - MHP Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kalaycı, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un sözlerine ilişkin, "Aklı başında hiçbir Türk evladı, kendi görüşünde olmayanları, emperyalist güç ve işgalci Yunanlı olarak göremez, gösteremez. Vekil haddini aşmıştır, suç işlemiştir, yargı önünde hesap vermelidir." dedi.

Kalaycı, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, halk oylamasına ilişkin vatandaşların yanlış yönlendirilmeye çalışıldığını belirtti.

Yeni anayasanın tek adam rejimini doğuracağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını dile getiren Kalaycı, bu iddiaları ortaya atanların değişiklik paketini hiç okumadığını ve kara propaganda yaptıklarını söyledi.

Kalaycı, milleti korkutarak sonuç alacaklarını zannedenlerin, bazı iddialarla kafaları karıştırmak istediğine işaret ederek, "Cumhurbaşkanı partili olunca taraflı olacak diyorlar. Bugüne kadar hangi cumhurbaşkanı, partisiz ve herhangi bir ideolojik görüşe aidiyetle hareket etmemiştir? 'Cumhurbaşkanı yardımcılarında sayı sınırı yok, 500 kişi atayabilir' diyorlar. Mevcut Anayasada bakanlar için bir sınır mı var? Yok. 3046 Sayılı Kanun'a göre de istenilen sayıda başbakan yardımcısı atanabilir." diye konuştu.

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un sözlerine de değinen Kalaycı, şunları kaydetti:

"Bozkurt, nefret saçan, tehdit savuran ve milli iradeye saygısızlık içeren bir açıklama yapmıştır. 'Evet diyenleri kastetmedim' diyerek çark etmiş görünse de hala 'sözlerimin arkasındayım' diyebilmektedir. Aklı başında hiçbir Türk evladı, kendi görüşünde olmayanları, emperyalist güç ve işgalci Yunanlı olarak göremez, gösteremez. Vekil haddini aşmıştır, suç işlemiştir, yargı önünde hesap vermelidir. CHP Genel Başkanı da yarım ağızla 15 Temmuz'un kontrollü darbe girişimi olduğuna dair elinde özel dosya bulunduğunu söylemiştir. Bu ihanet içerikli bir iddiadır. Neye dayanarak böyle diyor, milletimize açıklamalıdır. Madem öyle Yenikapı Mitingi'ne neden gittiniz? Orada, '15 Temmuz Cumhuriyet tarihimizin en kanlı darbe girişimidir' diyen siz değil miydiniz? Beştepe’ye Cumhurbaşkanı'na neden gittiniz? 'Türkiye bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalsa gene giderim' diyen siz değil miydiniz? FETÖ'cüleri, PKK'lıları korumaya alan bazı ülkeler de 15 Temmuz'u bulandırmaya gayret etmektedir. Kılıçdaroğlu bu emperyalist güçler gibi mi düşünüyor? Bilinmelidir ki; 15 Temmuz'da FETÖ izini silmeye çalışanlar kimlerse, darbe ihale ve tembihini yapan alçaklar da onlardır."



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