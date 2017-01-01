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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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FETÖ'nün sözde "bölge imamı"na hapis istemi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 14:05

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "bölge imamı" olduğu iddia edilen tutuklu sanık Ahmet Şemsettin Parlakçı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Anadolu Girişimci İşadamları Derneğinde ön büro elemanı olarak çalışan ve itirafçılara göre ise örgütün "bölge imamı" olduğu öne sürülen Parlakçı'yla ilgili soruşturma tamamlandı.

Parlakçı hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen bazı kişilerin şüpheli hakkındaki ifadelerine yer verildi.

İtirafçılardan M.Ç, Parlakçı'nın bazı esnafla cemaat evine sohbet düzenlediğini iddia etti.

Toplantılarda iş adamlarının da katıldığını anlatan M.Ç, kendisinin 2,5 yıl cemaat evinde kaldığını aktardı.

İtirafçı A.A. ise FETÖ/PDY içinde bölge talebe, il ilköğretim ve bölge (eyalet) talebe sorumluluğu gibi görevlerde bulunduğunu anlatarak "Her eyalette 3 büyük bölgeci olmak üzere toplamda 9 büyük bölgeci vardı. Ahmet I. ve Mustafa B. isimli şahıslar bu göreve devam ettiler. Bir de Şemsettin Parlakçı'nın büyük bölgeci olduğunu biliyorum. En son Adana'da eyalet (bölge) imamı olduğunu duydum." ifadesini kullandı.

- FETÖ'nün kent yapılanması

C.C. de iddianamede yer alan ifadesinde, 2008-2009 yıllarında Adana "il imamı"nın Muhammet A. olduğunu, onun haberi olmadan ne personel alımı ne de başka türlü bir faaliyetin yürütülemediğini ileri sürdü.

Muhammet A'nın altında faaliyet gösteren "eyalet abileri" olduğunu anlatan C.C, şöyle devam etti:

"Adana'da bulunan eyaletler, Yüreğir, Seyhan ve Fatih'di. Yine bu eyaletlerin içerisinde büyük bölgeler, büyük bölgelerin içerisinde küçük bölgeler, küçük bölgeler içerisinde evler ve yurtlar bulunmaktaydı. Yine bu yapılanmanın her basamağında küçük, orta ve büyük esnaf bağlantıları vardı. Çünkü yapılan faaliyetlerin çok büyük bir kısmı esnaftan alınan himmet, bağış, burs, kurban gibi paralarla sağlanmaktaydı. Bunların haricinde il imamına direkt olarak bağlı yapılanmalar da vardı. Örneğin eğitim, yurt yapılanması, dernekler yapılanması gibi. Ben bu yapılanma içerisinde bulunan çoğu kimseyi hatırlıyorum. Zaman gazetesinde çalıştığım dönemde, il imamı Muhammet A'nın yanında yer alan faaliyet alanının bilmediğim kişi Şemsettin Parlakçı'ydı."

İddianamede ifadesine yer verilen Parlakçı da Bank Asya'ya 2003-2006 yılları arasında hesap açtırdığını aktararak "En yüksek yatırdığım miktar 44 bin liradır. Ben Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine bu bankaya para yatırmadım. Çalıştığım iş yerlerinde davranışlarımdan dolayı beni sevmeyen insanlar olabilir. Bu nedenle benim üzerime suçlama atmış olabilirler." iddiasında bulundu.

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