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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, Şanlıurfa'da:

12 Nisan 2017 Çarşamba, 14:11
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, Şanlıurfa'da:

ŞANLIURFA (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Artık Türkiye özgürlükleri, kalkınmayı, istihdamı, yatırımı, geleceği konuşmalı, düşünmeli ve yapmalı. Gençlik kendisine açılan kocaman bir otobanda hızlı bir şekilde geleceğe doğru ilerlemelidir." dedi.

Çelik, Harran Üniversitesi Genç Girişimcilik Kulübü tarafından Cumhuriyet Tesisleri'nde düzenlenen 1. Göbeklitepe Ödül Töreni'nde, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Etkinliği gerçekleştiren kulüp üyelerine teşekkür eden Çelik, Türkiye'nin gelişmesinde ve geleceğinde gençliğin önemini vurgulayarak, değer yargılarına önem veren, eleştiren ve sorgulayan gençlik arzuladıklarını belirtti.

Çelik, sinsi terör örgütlere karşı öğrencilerin uyanık olmasını isteyerek, yıllarca bir merkezden gençlerin karşı karşıya getirilmeye çalışıldığını ve binlerce insanın bu şekilde hayatının kaybettiğini anlattı.

Tarihi şan ve şerefle dolu bir milletin geçmişle bağ kurmasının birilerini rahatsız ettiğini vurgulayan Faruk Çelik, "Eğer siz, milli manevi değerlere bağlı geçmişle sağlam köprüler kuran bir gençlik olarak kendinizi donanımlı hale getirirseniz, Ortadoğu'daki bir gram petrolün bile emperyalistlerin eline geçmesi mümkün değil, kukla yönetimlerin yürümesi mümkün değil. Onun için uyanık olmamız gerekiyor, olup bitenleri teşhis etmemiz gerekiyor. Gençlik tarihi iyi tahlil etmeli, zorunlu din dersinin yanında zorunlu dün dersini de okumalı gençlik." diye konuştu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, Ortadoğu'da yaşanan olumsuz gelişmeleri hatırlatarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İsteseler bir günde Suriye'de savaş biter, niye bitmiyor? Yüz sene önce masada oturmuşlar, bu coğrafyayı cetvelle çizmişler, herkese bir şey vermişler, her yerin başına da bir adam getirmişler. Şimdi demografik yapıya uymayan bu çizimler, masa başı oyunları, yüz yıl savaş getirdi, yüz yıldır burada huzur olmadı. Şimdi diyoruz ki huzur olsun, ona yanaşmıyorlar. Şimdi tekrar oturmuşlar yüz yıl önce yaptıkları gibi diyorlar ki 'masa başında cetvelle haritalar çizeceğiz'. Kavga şuanda o. Yeni harita çizme mücadelesi var, buna karşı dikilen bir adam var Recep Tayyip Erdoğan. Onun için dostumuzu, düşmanımızı bilmemiz gerekiyor."

16 Nisan'da gerçekleştirilecek halk oylamasının Türkiye'nin geleceği için önemli olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Artık Türkiye özgürlükleri, kalkınmayı, istihdamı, yatırımı, geleceği konuşmalı, düşünmeli ve yapmalı. Gençlik kendisine açılan kocaman bir otobanda hızlı bir şekilde geleceğe doğru ilerlemelidir. Bıktık artık, dünya insanlığı her sabah yeni gelişimlerle, yeni istihdam alanlarıyla, yeni mutlu tablolarla karşılaşma mücadelesi verirken, Türkiye'nin Hasan Mutlucan'ın türküleriyle uyanmasını bitirmesi gerekiyor. İşte Türkiye aydınlık geleceğe doğru hızlı bir şekilde artık yol almalı. 16 Nisan, işte bunun kapısı. Siz gençlerden yalnız bireysel destek değil, bütün gençliğe ulaşacak şekilde bir destek vermenizi istiyorum."

Çelik, konuşmaların ardından öğrencilerin, sorularını cevaplandırıp, önerilerini dinledi.

Daha sonra Çelik'e, 'yılın siyasetçisi' ödülü verildi.




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