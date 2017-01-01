12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Cerablus ve El Bab'a eğitim malzemesi yardımı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 14:11
Cerablus ve El Bab'a eğitim malzemesi yardımı

MERSİN (AA) - Mersin'de başlatılan kampanyada toplanan 12 tır eğitim malzemesi yardımı, Suriye'nin Cerablus ve El Bab bölgelerine gönderildi.

Valilik öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen yardım kampanyasında toplanan malzemeler, 12 tıra yüklendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Tevfik Sırrı Gür Stadı önünde düzenlenen uğurlama töreninde, Suriyeli çocuklara yardım etmek için kampanyayı başlattıklarını söyledi.

Savaş koşullarında yaşayan sivil halkın günlük hayatlarını biraz daha kolaylaştırmayı amaçladıklarını anlatan Koca, şöyle konuştu:

"Onların gönderdiğimiz bu yardımlarla eğitime daha çabuk başlamalarını istiyoruz. Orada savaş koşulları nedeniyle çok sayıda çocuğumuz eğitim malzemesi bulmakta güçlük çekiyor. Bir nebze de olsa faydamızın dokunması için böyle bir kampanya başlatıp, 12 tır yardım topladık. Kalemden deftere kadar birçok eğitim malzemesinin bulunduğu tırları Cerablus ve El Bab'a göndermekten mutluluk duyuyoruz."

Mersin Müftüsü Dursun Ali Coşkun'un duasının ardından, tırlar bölgeye uğurlandı.

İLGİLİ HABERLER
Örtü altı kavun, üreticisini sevindirdi
YEREL

ÖRTÜ ALTI KAVUN, ÜRETİCİSİNİ SEVİNDİRDİ
Mersin'de AK Parti'li gruba yapılan taşlı saldırı
YEREL

MERSİN'DE AK PARTİ'Lİ GRUBA YAPILAN TAŞLI SALDIRI
Tarihi Ticaret Merkezi'nde çalışmalar hızla devam ediyor
YEREL

TARİHİ TİCARET MERKEZİ'NDE ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR
Mersin'de kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu
YEREL

MERSİN'DE KAÇAK SİGARA VE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Mersin'deki terör operasyonu
YEREL

MERSİN'DEKİ TERÖR OPERASYONU
Büyükşehir Belediyesi, engelli gencin hayalini gerçekleştirdi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ENGELLİ GENCİN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Midesini küçültmek için Almanya'dan geldi
YEREL

MİDESİNİ KÜÇÜLTMEK İÇİN ALMANYA'DAN GELDİ
Silifke'de cephe, gölgelik ve tabelalara estetik dokunuş
YEREL

SİLİFKE'DE CEPHE, GÖLGELİK VE TABELALARA ESTETİK DOKUNUŞ
Kalkınma Bakanı Elvan Mersin'de:
YEREL

KALKINMA BAKANI ELVAN MERSİN'DE:
Mersin 2016 Spor Başarı Ödül Töreni
YEREL

MERSİN 2016 SPOR BAŞARI ÖDÜL TÖRENİ
Mersin'de reklam panolarına yapıştırılan izinsiz ilanlara suç duyurusu
YEREL

MERSİN'DE REKLAM PANOLARINA YAPIŞTIRILAN İZİNSİZ İLANLARA SUÇ DUYURUSU
Kalkınma Bakanı Elvan:
YEREL

KALKINMA BAKANI ELVAN:
Erdemli'de asfalt çalışması
YEREL

ERDEMLİ'DE ASFALT ÇALIŞMASI
Zabıtadan esnafa temizlik denetimi
YEREL

ZABITADAN ESNAFA TEMİZLİK DENETİMİ
Mersin'deki AK Partili gruba taşlı saldırı
YEREL

MERSİN'DEKİ AK PARTİLİ GRUBA TAŞLI SALDIRI
Toroslar EDAŞ Mersin'de bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını sürdürüyor
YEREL

TOROSLAR EDAŞ MERSİN'DE BAKIM, ONARIM VE YATIRIM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Kalkınma Bakanı Elvan:
YEREL

KALKINMA BAKANI ELVAN:
Ersoy: &quot;Türkiye, endüstri 4.0 en hızlı geçebilecek ülke&quot;
YEREL

ERSOY: "TÜRKİYE, ENDÜSTRİ 4.0 EN HIZLI GEÇEBİLECEK ÜLKE"
Mersin'deki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MERSİN'DEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Kocamaz: &quot;Ülkenin geleceği için herkesi 'evet'te birleşmeye davet ediyorum&quot;
YEREL

KOCAMAZ: "ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN HERKESİ 'EVET'TE BİRLEŞMEYE DAVET EDİYORUM"
Kabuğu kırılan deniz kaplumbağası tedavi edildi
YEREL

KABUĞU KIRILAN DENİZ KAPLUMBAĞASI TEDAVİ EDİLDİ
Başkan Tuna'dan polise çiçekli kutlama
YEREL

BAŞKAN TUNA'DAN POLİSE ÇİÇEKLİ KUTLAMA
MESKİ, çalışanlarını doğaya çıkardı
YEREL

MESKİ, ÇALIŞANLARINI DOĞAYA ÇIKARDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Roketsan'ın yeni ürünleri yolda
TEKNOLOJİ

ARTIK BOYLARI 2 METRE DEĞİL...

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 4 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...