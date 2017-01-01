İkinci el ithal araç düzenlemesi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ikinci el ithal araç düzenlemesine ilişkin, "Yönetmelik, el konulan, mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilen ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış araçları kapsamaktadır. Araç sahiplerinin yapması gereken, 31 Temmuz'a kadar ilgili gümrük idarelerine başvurmaları ve taşıtın ilk edinimindeki ÖTV'sinin yüzde 25'ini yatırmalarıdır. Sonrasında araçları iade edilecektir." dedi.

Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışından Türkiye'ye sıfır olarak getirilen ancak yapılan incelemelerde ikinci el olduğu anlaşılan araçlarla ilgili düzenlemenin yasal altyapısını Meclisten ocak ayı içinde torba yasa ile çıkardıklarını hatırlattı.

Gümrük Kanununa Göre Mülki̇yeti̇n Kamuya Geçirilmesi Kararı Veri̇len Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesi Hakkında Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Yönetmelikle bunların iadesinin esas ve usullerini belirlemiş olduk. Yönetmelik, el konulan, mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilen ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış araçları kapsamaktadır. Araç sahiplerinin yapması gereken, 31 Temmuz'a kadar ilgili gümrük idarelerine başvurmaları ve taşıtın ilk edinimindeki ÖTV'sinin yüzde 25'ini yatırmalarıdır. Sonrasında araçları iade edilecektir."

- "Yediemin ücretlerini minimumda tuttuk"

Tüfenkci, gümrükte bekleyen araçların muhafazası dolayısıyla da otopark ücretleri bulunduğuna işaret ederek, "Araçların otoparkta bekletilmesinden dolayı ortaya çıkacak yediemin ücretlerini de minimumda tuttuk, 250 lirayla sınırlı tuttuk. Onun üzerinde bir ücret talep edilmedi. Araç sahipleri 250 lira yediemin parası, bir de ÖTV'nin yüzde 25'ini yatırdıklarında kendilerine araçları iade edilecek. Böylelikle üçüncü, dördüncü el olarak araçları ellerinde bulunan vatandaşlarımızın da işlerini kolaylaştırmış olduk." diye konuştu.

Adalet Bakanlığı ile aynı konuda bir yönetmelik daha çıkarmak üzere olduklarını bildiren Tüfenkci, "Orada da henüz incelemesi yapılamamış, savcılıkta olan veya kendiliğinden beyan edilen araçlarda da ÖTV'nin yüzde 15'ini yatırdıklarında bu noktadaki sıkıntıyı ortadan kaldırmış olacağız." ifadelerini kullandı.