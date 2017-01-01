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KIRŞEHİR (AA) - Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, gelir düzeyi düşük bölgelerin şartlarını iyileştirerek, ulusal kalkınma sürecine ve rekabet gücüne katkı sağlamaları için projeye dahil edilen illerde yeni projeler ürettiklerini söyledi.

Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen KOP Eylem Planı İstişare Toplantısı'nda konuşan Bostancı, KOP Eylem Planı'na entegrasyon sürecinde yerel yönetimler ve merkezi kurumlardan gelen proje önerilerinin kapsamlı tartışılacağını belirterek, 2014-2018 yılları arasını kapsayan ilk eylem planında yer alan 243 proje ve yaklaşık 10 milyar liralık kaynak tutarının artırılması için çaba harcadıklarını ifade etti.

Onuncu Kalkınma Planı ile yeni bölgesel gelişme anlayışının temelinde bölgeleri coğrafyayı yük değil, varlık ve zenginlik olarak gördüklerini vurgulayan Bostancı, şöyle konuştu:

"Gelir düzeyi düşük bölgelerimizin şartlarını iyileştirerek, onların ulusal kalkınma sürecine ve rekabet gücümüze katkı sağlamaları için bölgelerimizin sahip olduğu değerleri ve mevcut potansiyellerini harekete geçirmek üzere bölgelerimize özgü, farklı nitelikte politikalar geliştirilmekte, İnsan odaklı ve bütüncül programlar ile yol haritaları niteliğinde proje ve planlar hazırlanmaktadır. 2017 yılında tamamlamayı planladığımız yeni illerin KOP Eylem Planı'na entegrasyonu süreci ile yeni illerimizde yatırımcı kuruluşlarımız tarafından yürütülen projelere ek kaynak tahsisi sağlanmasını, yeni projelerin yatırım programına dahil olmasını amaçlıyoruz. Başkanlığımızca 2016 yılında aktarılan 900 bin lira ödenek ile Boztepe ilçesinde İl Özel İdaremizce inşası gerçekleştirilecek olan 240 hektar alanlık Boztepe Sulama Projesi ile Kırşehir’de KÖSİP uygulanmaya başlanmıştır."

Kırşehir Valisi Necati Şentürk de Konya Ovası Projesi Eylem Planı kapsamında Kırşehir için yapılabilecek çalışmalar ve üretilecek projelerin ele alındığını söyledi.

Kırşehir’in sahip olduğu ekonomik ve kültürel zenginliklerin değerlendirilmesinin amaçlandığını vurgulayan Şentürk, şunları kaydetti:

"Konya Ovası Projesi'nin esas gayesi, yerel potansiyeli tespit ederek harekete geçirmektir. Bütün kamu kurumlarını, özel sektörü, sivil toplum kuruluşlarını kapsayan proje ile kalkınma seferberliği amaçlanıyor. İlimizin kalkınmasının büyük kısmı tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Topraklarımızın yüzde 9'u gibi çok az bir bölümü sulanabiliyor. Göletlerimizin çoğunu kullanamıyoruz. KOP ile bu sorunların çözüleceğine inanıyorum. Kültür ve turizmde iddialı olduğumuzu, büyük bir potansiyele sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Dünya ölçeğinde önemli yeri olan kültürel değerlere sahibiz. Bu kültürel zenginliğimizi ve sağlık turizmini iyi değerlendirmemiz gerekmektedir. Kırşehir, jeotermal kaynaklar bakımından da oldukça zengin bir ildir fakat kaynaklarımızı iyi bir şekilde değerlendiremiyor ve yatırıma dönüştüremiyoruz. Bu konuda eylem planı içerisinde önemli projeler yapılmaktadır."

Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ise KOP'a dahil edilen Kırşehir'de üniversite olarak hazırladıkları projelerle ilgili bilgi verdi.