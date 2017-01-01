Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

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MALATYA (AA) - Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da yarın sabah saatlerinden 14 Nisan Cuma gününe kadar kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Açıklamada, yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksama, kar erimesi, yıldırım ve dolu gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.