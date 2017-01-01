Konya Adalet Sarayında "adli görüşme odaları" açıldı

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KONYA (AA) - Konya Adalet Sarayında, suç mağduru çocuklar, şiddet mağduru kişiler ile zanlıların ifade ve beyanlarının alınmasında kendilerini daha rahat hissetmeleri amacıyla "adli görüşme odaları" açıldı.

Konya Adalet Sarayındaki ses ve görüntü sistemiyle donatılan odalarda, psikologlar ve pedagoglar mağdurların ifadelerinin alınması sırasında hazır bulunacak.

Başka bir odada bulunan savcılar ise görüşmeleri takip edecek. Mahkemeler de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bu odalara bağlanabilecek.

Adli görüşme odaları, görüşme yapılacak kişilerin ifade ve beyan öncesinde kendilerine uygun şekilde hazırlanan "bekleme odası", ifade ve beyanlarının alındığı sırada sadece uzmanın ve görüşülen kişilerin bulunduğu, kamerayla kayıt altına alındığı "görüşme odası" ve cumhuriyet savcısı, avukat, zabıt katibi gibi ilgililerin odada yapılan görüşmeyi izledikleri, mikrofon ve kulaklık aracılığıyla adli görüşmeciye sorulmasını istedikleri soruları ilettikleri "gözlem odası" olmak üzere üç bölümden oluşuyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, Adliyedeki açılış töreninde, düzenlemenin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla yapıldığını söyledi.

Adli görüşme odalarının, "Çocuklar için Adalet Projesi" kapsamında çocukların uygun koşullarda ifade ve beyanlarının alınması için oluşturulduğuna dikkati çeken Tezcan, şunları belirtti:

"Adli görüşme odamızın, 'çocuğun üstün yararı' ilkesi gözetilmek suretiyle öncelikli olarak mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocuklar olmak üzere cinsel suç ve aile içi şiddet suçu mağduru kadınlar ile diğer kırılgan gruba mensup mağdurların ifade ve beyanlarının alınmasında kullanılması amaçlanıyor. Bu sayede mağdurların ifadesinin bir defa alınması ve ikincil mağduriyetinin önlenmesi hedefleniyor."

Tezcan, bu odalarda mağdurların kendilerini daha iyi ifade edeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Mağdurlar hem kollukta, hem savcılıkta, hem de mahkemede ifade vermek zorunda kalabiliyordu. Adli görüşme odaları bu sürecin sadece bir kez yaşanması için kuruldu. Suç mağduru çocuklar ile şiddet mağduru kadınlar, oluşturulan adli görüşme odaları ile artık mahkeme salonunda sanıkla karşı karşıya kalmadan ifade verecekler. Burada bulunan psikolog, pedagog, sosyolog ve sosyal hizmet uzmanı arkadaşlarımızın gözetiminde mağdurların kendilerini daha iyi ifade etmeleri sağlanacak."

Tezcan, daha sonra kurdeleyi keserek adli görüşme odalarını hizmete açtı.

Törene, Konya Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Nuri Koçer, Konya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ali Gökpınar, Cumhuriyet Başsavcı vekili Abdullah Gündüz, hakim ve savcılar ile adliye personeli katıldı.