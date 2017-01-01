12 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Adıyaman'da Atatürk'e hakaretten bir kişi gözaltına alındı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 15:29
Adıyaman'da Atatürk'e hakaretten bir kişi gözaltına alındı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Kentte uydudan yayın yapan bir televizyon kanalının programında, Demokrasi Parkı'ndaki vatandaşlara mikrofon uzatıldı.

Canlı yayınlanan programa katılan Ziya K'nin, Atatürk'e hakaret ettiği belirtildi.

Sunucunun ihbarı üzerine görüntüleri izleyen Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Demokrasi Parkı'nda bulunduğunu belirlediği Ziya K'yi gözaltına aldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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