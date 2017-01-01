Edirne'de "şarjbank"a zarar verildi

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EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesince iki gün önce Saraçlar Caddesi'ne yerleştirilen, elektronik aletlerin şarj edilebildiği "şarjbank"a zarar verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kentin en yoğun bölgelerinden olan Saraçlar Caddesi’ne vatandaşların hem oturup dinlenebileceği hem de telefon, tablet gibi elektronik aletlerini şarj edebileceği güneş enerjisiyle çalışan "şarjbank" yerleştirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şarjbankın kablolarının, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından koparılmak istendiğinin, dört şarj adaptöründen birinin de çalındığının tespit edildiği belirtildi.

Belediye ekiplerinin yaptıkları incelemede kabloları koparmayı başaramayan kişi veya kişilerin, bankın yan tarafında yer alan kilitli kutuyu açtıkları ve içerisinde bulunan dört şarj adaptöründen birini aldığı aktarılan açıklamada, çalınan şarj adaptörü yerine yenisinin konulduğu ve sistem tekrar çalışır hale getirildiği kaydedildi.

Edirne Belediyesinin olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurduğu bildirildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "şarjbank"ın açılışını 10 Nisan'da vatandaşlarla yapmıştı.