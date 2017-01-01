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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Edirne'de "şarjbank"a zarar verildi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 15:29
Edirne'de "şarjbank"a zarar verildi

EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesince iki gün önce Saraçlar Caddesi'ne yerleştirilen, elektronik aletlerin şarj edilebildiği "şarjbank"a zarar verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kentin en yoğun bölgelerinden olan Saraçlar Caddesi’ne vatandaşların hem oturup dinlenebileceği hem de telefon, tablet gibi elektronik aletlerini şarj edebileceği güneş enerjisiyle çalışan "şarjbank" yerleştirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şarjbankın kablolarının, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından koparılmak istendiğinin, dört şarj adaptöründen birinin de çalındığının tespit edildiği belirtildi.

Belediye ekiplerinin yaptıkları incelemede kabloları koparmayı başaramayan kişi veya kişilerin, bankın yan tarafında yer alan kilitli kutuyu açtıkları ve içerisinde bulunan dört şarj adaptöründen birini aldığı aktarılan açıklamada, çalınan şarj adaptörü yerine yenisinin konulduğu ve sistem tekrar çalışır hale getirildiği kaydedildi.

Edirne Belediyesinin olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurduğu bildirildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "şarjbank"ın açılışını 10 Nisan'da vatandaşlarla yapmıştı.

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