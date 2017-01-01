Tırın çarptığı 5 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısındaki çocuk parkına geçmek isterken tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi.

Ereğli Devlet Hastanesi morgundan alınan Muhammet Ali Çınar'ın cenazesi, Kışla Mahallesi Potbaşı Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından küçük çocuğun cenazesi şehir mezarlığında toprağa verildi.

Törende, Ereğli Belediye Başkanı Uysal'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Baba Ferhat Çınar'ı ise yakınları teselli etmeye çalıştı.

Törene, Çınar ailesinin akraba ve yakınlarıyla AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Fahri Küçük ve siyasi partilerin ilçe başkanları katıldı.

Bu arada, kazanın yaşandığı Potbaşı Sokak'ta otomobil ve hafif ticari araçların geçişine Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin gözetiminde izin veriliyor.



- Olay

Tuncay Karabıyık yönetimindeki 67 TY 925 plakalı tır, Kışla Mahallesi Potbaşı Sokak üzerinde, yolun karşı tarafındaki çocuk parkına geçmek isteyen 5 yaşındaki Muhammet Ali Çınar'a çarpmıştı. Tırın altında kalarak olay yerinde hayatını kaybeden çocuğun cansız bedeni, itfaiye ekiplerince çıkarılmıştı.

Kazanın ardından bölgede çok sayıda ölümlü ve yaralamalı trafik kazası yaşadığını belirterek yol güzergahını ulaşıma kapatan mahalle sakinlerinin talebi üzerine özel bir şirketten istenen iş makinesi de atıl durumdaki eski yolu yeniden ana yola bağlayarak tırların geçişine açmıştı.



