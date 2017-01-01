CHP Genel Başkan Yardımcısı Böke:

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ARTVİN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, "Biz evetin de hayır kadar, hayırın da evet kadar demokratik hak olduğunu biliyoruz. Biz bu demokrasi için hayır diyoruz." dedi.

Böke, Ardanuç ilçesinde belediye binasın önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 16 Nisan’da Türkiye'nin büyük temelinin atılacağını vurgulayarak, "Türkiye’nin demokrasisini yeniden ayağa kaldırıp, bundan yüz yıl önce kadınlı erkekli bu toprağın bu vatanın evlatlarının verdiği kurtuluş mücadelesinin benzerini 16’sında atacağımız hayır oyları ile hep beraber vereceğiz. Biz 16’sında bu ülkenin demokratik temellerini güçlendirmiş 80 milyonun demokratik cumhuriyete sahip çıktığı yeni bir bayramla 17’sinde o aydınlığa kavuşmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Böke, 16 Nisan'da Türkiye’nin hiçbir sorununu çözmeyecek bir sandığın halkın önüne konduğunu savunarak, şunları söyledi:

"(Derdiniz var mı) diye bir sorsam bin ah işiteceğim. Biliyorum çünkü sorunlara 80 milyon ortağız. Bugün işsizlik almış başını yürüyor. Son 7 yılın en yüksek oranına gelmiş. Mutfakta yangın var enflasyon son sekiz yılın en yüksek oranına gelmiş. Türkiye’nin bunca derdi varken karşımıza rejim değişikliği dayatan siyasete ne diyeceğiz? Bunca yangın varken, şiddet ayrıştırma bunca ötekileştirme, bunca düşmanlaştırmaya 80 milyon hayır diyeceğiz. Bugün demokratik hakkını kullanıp hayır diyen milyonlara terörist diyen siyasi dile 'dur' demenin tam vaktidir. Biz evetin de hayır kadar, hayırın da evet kadar demokratik hak olduğunu biliyoruz. Biz bu demokrasi için hayır diyoruz. Bizi ötekileştiren, ayrıştıran, bize baktığında insan değil, inancımızı, cinsiyetimizi yaşımızı, etnik kimliğimizi gören bu kötü siyasete 'dur' deme vakti."

Böke, bu teklifi getirenlerin sandıkta ‘İki buçuk yıldır yaşadığımız fiili durum, devam etsin mi? diye sorduğunu dile getirerek, gelen teklifin rejimi değiştirdiğini iddia etti. "Şimdi bunu gizlemek için yok rejim değil sisteme diyenlere rejimin ne olduğunu hatırlatmak gerek." diyen Böke, "Rejim bir ülkede gücün kimde olduğu ve gücü elinde tutanın bu gücü hangi kurallarla kullandığını tarif eder. Bugün güç sizde, yürütmeyi siz seçiyorsunuz. Bugün başbakanı da, bakanları da, milletvekillerini de millet seçiyor. Oysa önerilmiş anaysa teklifinde yürütme tek bir kişiye verilecek, cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak kadın ya da erkek kim olursa olsun bundan sonra bakanları o kişi seçecek. Bu anaysa teklifi geçerse eğer bakanlar millete karşı değil, onları atamış olan cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Selin Sayek Böke, ülkenin içinde olduğu fiili durumun her bir vatandaşı fakirleştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"80 milyon, hangi siyasi görüşten olursak olalım, neye inanırsak inanalım bu cennet vatanın hangi köşesinde doğmuş olursak olalım, keyfi, hukuksuz yönetilen ekonomi hepimizi fakirleştirdi. Sadece iki yıl içerisinde Türkiye’de herkes yaklaşık bin 300 dolar daha fakir. Zaten siz biliyorsunuz soruyorum size, her birimizi birer dolar birer dolar fakirleştiren bu fiili durum kalıcı olsun mu? Esasında yanıt belli, biz temelini öz güvenle atan bir demokrasi istiyoruz. 16 Nisan’da demokrasinin temellerini güçlendirerek yarınları aydınlık kılmak sizin elinizde. Gerçek demokrasi bu toprakta Cerattepe’de bir ağaca sarılmış bir teyze ile yaşatılıyor. Şimdi bizde demokrasimize teyzenin ağaca sarıldığı gibi sarılmalı ve milyonlarla sandıklardan hayır, hayır, hayır diye bağırmalıyız."

Böke, konuşmasının sonrasında Ardanuç Belediyesince yaptırılacak olan iş merkezinin temel atma töreninde katıldı.