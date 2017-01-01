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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Erdoğan'a atlı ciritçilerle karşılama

12 Nisan 2017 Çarşamba, 15:43
Erdoğan'a atlı ciritçilerle karşılama

ERZURUM (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erzurum Buluşması" etkinliğine katılmak için geldiği kentte atlı ciritçiler ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Erzurum Havalimanı'nda, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve kent protokolü karşıladı.

Ardından Cumhurbaşkanlığına ait otobüsle kent merkezine hareket eden Erdoğan, yol güzergahında ellerinde Türk bayrakları olan vatandaşlar ve KADEM Erzurum üyelerini görünce otobüsünü durdurdu. Vatandaşların okuduğu şiiri dinleyen Erdoğan, "Rabia" işaretiyle onları selamladı.

Erdoğan, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Eski Terminal Kavşağında ise ellerinde Türk bayraklarıyla kendisini karşılamaya gelen atlı ciritçilerle Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyelerine satranç seti hediye etti.

Erzurum'da 2011'de Erdoğan'ın da katılımıyla yapılan 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nın açılışında at üzerinde yaptığı şovla dikkati çeken, "Ciritçi Dede" olarak ün kazanan 89 yaşındaki Baki Bayraktutan'ı yanı çağıran Erdoğan, kendisiyle bir süre sohbet etti.

Atlı ciritçiler, Erzurum Buluşması'nın gerçekleştirileceği İstasyon Meydanı'na hareket eden Erdoğan'ın otobüsüne bir süre eşlik etti. Bu sıradaki izdihamda bir ciritçi atıyla yere düştü.


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