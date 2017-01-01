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Mardin'den Bab, Cerablus ve Azez'e kırtasiye yardımı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 15:44

MARDİN (AA) - Mardin Milli Eğitim Müdürlüğünce, Suriye'nin Bab, Cerablus ve Azez kentlerine 10 tır okul ve kırtasiye malzemesi gönderildi.

İl merkezi ile bağlı 10 ilçeden bir haftada toplanan kırtasiye malzemelerinin yüklendiği 10 tır, Bab, Cerablus ve Azez'deki okullara ulaştırmak üzere dualarla yola çıkarıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Fırat Kalkanı Operasyonu sonrası okullarda ihtiyaç duyulan sıra, masa, yazı tahtası ve kırtasiye ihtiyacını gidermek için 10 tır yardım malzemesi gönderdiklerini belirtti.

DEAŞ'tan geri alınan Bab, Cerablus ve Azez'deki öğrencilerin daha çağdaş bir eğitim almalarını sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Sarı, "DEAŞ'ın oraları işgali sırasında okullar yakılmış, tahrip edilmiş. Devletimiz ve hükümetimiz şu an fiziki anlamda onarımını sağlıyor. Milli Eğitimi Bakanlığımızın başlatmış olduğu kampanya çerçevesinde, biz de Mardin'de10 tır yardım topladık." diye konuştu.

Öğrencilerin de kampanyaya katıldığını aktaran Sarı, "Örneğin YGS sınavına giren öğrencilerimiz de sınavda verilen kalemleri Suriye'deki öğrencilere ulaştırılması için geri iade etti. " dedi.

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