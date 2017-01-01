Aytemiz Alanyaspor'dan Eymen bebeğe destek

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ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Sakarya'da yaşayan SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastası 6,5 aylık Eymen Çapkın'ın tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına destek verdi.

Turuncu-yeşilli takım, ligin 26. haftasındaki Kasımpaşa maçının bilet gelirini, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğum Bakımı Bölümünde 2,5 aydır solunum cihazına bağlı yaşayan 6,5 aylık Eymen bebeğin tedavisi için başlatılan kampanyaya bağışladı.



Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, Eymen bebek için başlatılan kampanyaya destek verdiklerini söyledi. Kasımpaşa maçının bilet gelirinin 67 bin 588 lira olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Kasımpaşa ile oynadığımız karşılaşmada elde edilen bilet geliri olan bu parayı, açılan hesap numarasına aktardık. Yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcu ve bilet alarak katkıda bulunan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Aytemiz Alanyaspor olarak başlattığımız bu kampanyaya diğer kulüplerimizin de katkı sağlamasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Kulüplerin şu ana kadar kampanyaya yeterli desteği vermediğini ifade eden Çavuşoğlu, Eymen bebeğin kurtulması için diğer kulüplere de destek çağrısında bulundu.

Çavuşoğlu ayrıca, turuncu-yeşilli futbolcuların imzaladığı 54 numaralı Aytemiz Alanyaspor formasını da Eymen bebeğin ailesine gönderdi.