"TBB Başkanı siyasetçi gibi 'hayır' diyor"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

RİZE (AA) - Rize Baro Başkanı Mehmet Çırakoğlu, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nun hukukçu kimliği ile halk oyuna sunulan anayasa değişikliğinin artısını ya da eksisini ortaya koyarak değerlendirmelerde bulunabileceğini belirterek, "Ama bir siyasi parti lideri gibi baroyu siyasete alet ederek tüm meslektaşlarımı hükümet, Meclis veya hangi siyasi parti olursa olsun küskün bir duruma getirmek doğru değil. Birlik Başkanı 'evet' ya da 'hayır' şunları getirir gibi bir çalışma yürütmüyor, çıkıp bir siyasetçi gibi 'hayır' diyor." ifadesini kullandı.

Çırakoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, baronun kamusal niteliğe sahip bir meslek örgütü olduğunu anımsattı.

Halk oylamasında herkesin "Evet" ya da "Hayır" diyebileceğini belirten Çırakoğlu, şunları kaydetti:

"Barolar Birliği Başkanı, senin bir misyonun var. Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak her türlü siyasi görüşe mensup 90 bin avukatın bağlı olduğu meslek örgütünün öncülüğünü yapıyorsunuz. Bunu siyasi bir argüman olarak kullanamazsınız. Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Barolar Birliği Yasası'na aykırı bir iş yapıyor. Sizin göreviniz orada ne? Birlik başkanısın. Benim hakkımı koruyacaksın. Hukukçu olarak anayasanın artısı ve eksisini değerlendirebilirsiniz ama bir siyasi parti lideri gibi baroyu siyasete alet ederek tüm meslektaşlarımı hükümet, Meclis veya hangi siyasi parti olursa olsun küskün bir duruma getirmek, bir polemik yaratmak doğru bir olay değildir. Birlik Başkanı 'evet' ya da 'hayır' şunları getirir gibi bir çalışma yürütmüyor, çıkıp bir siyasetçi gibi 'hayır' diyor."

Çırakoğlu, mensubu olduğu meslek grubunun kanunlar ile düzen altına alındığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu meslek grubunu itibarsızlaştırılıyor. Birlik Başkanı 'hayır' için gittiği bir köy kahvehanesine alınmadı. Barolar Birliği Başkanı'nın bu duruma düşmesini kabul edemiyorum. Siz siyaset mi yapacaksınız, hodri meydan herkes siyaset yapma hakkına sahip. Bir parti lideri gibi muhalefet yapacaksanız, benim üyelerimin ve benim aidatlarımla bunu yapamazsınız. Bir siyasi partinin desteği ile bunu yapıyorsanız o baştan yanlış. Kanun buna cevaz vermez. Şahsi cebinizden yapabilirsiniz. Birliği siyasete alet edemezsiniz. Birlik Başkanı kendi alanında işlerine bakmalıdır, siyaset yapılmamalıdır."

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir hükümet modeli olduğunu vurgulayan Çırakoğlu, bu anayasa değişikliği ile milletin kayıtsız şartsız kendisinde bulunan hakimiyetine bir müdahalenin söz konusu olmadığını, hükümetin daha işler hale getirilmek istendiğini kaydetti.