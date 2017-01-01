"Ligde kalacağımıza yürekten inanıyoruz"

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MERSİN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Mersin İdmanyurdu'nun kulüp başkanı Mahmut Karak, ligde kalacaklarına inandığını söyledi.

Karak, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, kulüp olarak kimseyle sorun veya sıkıntılarının bulunmadığını belirtti.

Ligin 27. haftasında oynadıkları Manisaspor maçında beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını kaydeden Karak, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ifade etti.

Futbolcularının onur mücadelesi verdiğini ve ellerinden gelenin en iyisini sahaya yansıtmaya çalıştığını aktaran Karak, "Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Allah'ın izniyle bu ligde kalacağız. Kalacağımıza yürekten inanıyoruz. Mersin İdmanyurdu düşerse de yine biz buradayız. Mersin İdmanyurdu'nun yine olması gereken yere çıkması için mücadelemizi vereceğiz. Her zaman takımımızın yanında olacağız. Takımı düzlüğe çıkarana kadar hep birlikte hareket edeceğiz." diye konuştu.

Ligde gelecek hafta Elazığspor'u konuk edeceklerini hatırlatan Karak, bu maça en iyi şekilde hazırlanmak istediklerini kaydetti.

Mahmut Karak, Elazığspor karşılaşmasından galip ayrılacaklarına inandıklarını vurgulayarak, taraftarlardan desteklerini eksik etmemelerini istedi.