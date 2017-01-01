12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Ligde kalacağımıza yürekten inanıyoruz"

12 Nisan 2017 Çarşamba, 15:46


MERSİN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Mersin İdmanyurdu'nun kulüp başkanı Mahmut Karak, ligde kalacaklarına inandığını söyledi.

Karak, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, kulüp olarak kimseyle sorun veya sıkıntılarının bulunmadığını belirtti.

Ligin 27. haftasında oynadıkları Manisaspor maçında beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını kaydeden Karak, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ifade etti.

Futbolcularının onur mücadelesi verdiğini ve ellerinden gelenin en iyisini sahaya yansıtmaya çalıştığını aktaran Karak, "Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Allah'ın izniyle bu ligde kalacağız. Kalacağımıza yürekten inanıyoruz. Mersin İdmanyurdu düşerse de yine biz buradayız. Mersin İdmanyurdu'nun yine olması gereken yere çıkması için mücadelemizi vereceğiz. Her zaman takımımızın yanında olacağız. Takımı düzlüğe çıkarana kadar hep birlikte hareket edeceğiz." diye konuştu.

Ligde gelecek hafta Elazığspor'u konuk edeceklerini hatırlatan Karak, bu maça en iyi şekilde hazırlanmak istediklerini kaydetti.

Mahmut Karak, Elazığspor karşılaşmasından galip ayrılacaklarına inandıklarını vurgulayarak, taraftarlardan desteklerini eksik etmemelerini istedi.

İLGİLİ HABERLER
Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çok kuvvetli yağış uyarısı
YEREL

DOĞU AKDENİZ, DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDE ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Mersin'de kumar operasyonu
YEREL

MERSİN'DE KUMAR OPERASYONU
Erdemli sahil bandı parkı yaza hazırlanıyor
YEREL

ERDEMLİ SAHİL BANDI PARKI YAZA HAZIRLANIYOR
Başkan Tuna, Kutlu Doğum Haftasını kutladı
YEREL

BAŞKAN TUNA, KUTLU DOĞUM HAFTASINI KUTLADI
Örtü altı kavun, üreticisini sevindirdi
YEREL

ÖRTÜ ALTI KAVUN, ÜRETİCİSİNİ SEVİNDİRDİ
Mersin'de AK Parti'li gruba yapılan taşlı saldırı
YEREL

MERSİN'DE AK PARTİ'Lİ GRUBA YAPILAN TAŞLI SALDIRI
Cerablus ve El Bab'a eğitim malzemesi yardımı
YEREL

CERABLUS VE EL BAB'A EĞİTİM MALZEMESİ YARDIMI
Tarihi Ticaret Merkezi'nde çalışmalar hızla devam ediyor
YEREL

TARİHİ TİCARET MERKEZİ'NDE ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR
Mersin'de kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu
YEREL

MERSİN'DE KAÇAK SİGARA VE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Mersin'deki terör operasyonu
YEREL

MERSİN'DEKİ TERÖR OPERASYONU
Büyükşehir Belediyesi, engelli gencin hayalini gerçekleştirdi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ENGELLİ GENCİN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Midesini küçültmek için Almanya'dan geldi
YEREL

MİDESİNİ KÜÇÜLTMEK İÇİN ALMANYA'DAN GELDİ
Silifke'de cephe, gölgelik ve tabelalara estetik dokunuş
YEREL

SİLİFKE'DE CEPHE, GÖLGELİK VE TABELALARA ESTETİK DOKUNUŞ
Kalkınma Bakanı Elvan Mersin'de:
YEREL

KALKINMA BAKANI ELVAN MERSİN'DE:
Mersin 2016 Spor Başarı Ödül Töreni
YEREL

MERSİN 2016 SPOR BAŞARI ÖDÜL TÖRENİ
Mersin'de reklam panolarına yapıştırılan izinsiz ilanlara suç duyurusu
YEREL

MERSİN'DE REKLAM PANOLARINA YAPIŞTIRILAN İZİNSİZ İLANLARA SUÇ DUYURUSU
Kalkınma Bakanı Elvan:
YEREL

KALKINMA BAKANI ELVAN:
Erdemli'de asfalt çalışması
YEREL

ERDEMLİ'DE ASFALT ÇALIŞMASI
Zabıtadan esnafa temizlik denetimi
YEREL

ZABITADAN ESNAFA TEMİZLİK DENETİMİ
Mersin'deki AK Partili gruba taşlı saldırı
YEREL

MERSİN'DEKİ AK PARTİLİ GRUBA TAŞLI SALDIRI
Toroslar EDAŞ Mersin'de bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını sürdürüyor
YEREL

TOROSLAR EDAŞ MERSİN'DE BAKIM, ONARIM VE YATIRIM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Kalkınma Bakanı Elvan:
YEREL

KALKINMA BAKANI ELVAN:
Ersoy: &quot;Türkiye, endüstri 4.0 en hızlı geçebilecek ülke&quot;
YEREL

ERSOY: "TÜRKİYE, ENDÜSTRİ 4.0 EN HIZLI GEÇEBİLECEK ÜLKE"
Mersin'deki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MERSİN'DEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
Roketsan'ın yeni ürünleri yolda
TEKNOLOJİ

ARTIK BOYLARI 2 METRE DEĞİL...

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 4 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...