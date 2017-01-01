Kütahya'da öğretmene darp iddiası

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da kadın Türkçe öğretmeninin, öğrenci velisi bir kadın tarafından okulda darbedildiği iddia edildi.

Şehitler Ortaokulu Türkçe öğretmeni Mehlika Arı Özeren, okuldaki veli toplantısının ardından koridorda öğrenci velisi A.B.L. adlı kadının saldırısına uğradığını iddia ederek Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulundu.

Bunun üzerine öğretmeni darbettiği öne sürülen A.B.L'nin cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alındı.

Özeren, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrenci velisinin toplantı sonrası hiçbir sebep yokken kendine saldırdığını savundu.

Söz konusu saldırıya tepki gösteren öğretmenler adına okul önünde açıklama yapan Atilla Argun da her türlü şiddete karşı olduklarını belirterek, "Öğretmen arkadaşımıza uygulanan şiddet kabul edilemez. Öğretmen arkadaşımızın yanındayız. Şiddet kimden gelirse gelsin kınıyoruz. Öğrencilerinin geleceği için kaygılanan, daha güzel, daha insanca yaşamaları için çabalayan, yaşamını öğrencileri için adayan öğretmenler şiddet karşıtıdır. Bizler meslektaşımıza yapılan kaba şiddeti kınıyoruz." ifadelerini kullandı.