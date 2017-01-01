AK Parti ve MHP'den "evet mutabakatı" yürüyüşü

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ISPARTA (AA) - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, MHP'li ve AK Parti'li belediye başkanları, il genel ve belediye meclisi üyeleri, il ve ilçe başkanları ile vatandaşların katılımıyla, "evet mutabakatı" yürüyüşü ve mitingi gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Isparta Milletvekili Said Yüce, MHP Isparta İl Başkanı İsa Yalçın, AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun, il genel ve belediye meclisi üyeleri ile iki partinin ilçe başkanlarının da arasında bulunduğu katılımcılar, Anlatan Meydanı'nda bir araya geldi.

Yalvaç Belediyesi Mehteran Takımı'nın konserinin ardından "evet mutabakatı" yürüyüşü gerçekleştirildi. Çınaraltı Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından konuşmalar yapıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Bilgiç, konuşmasında, 16 Nisan'daki halk oylamasının ardından Türkiye'nin daha güçlü bir ülke haline geleceğini söyledi.

Bilgiç, demokrasinin taçlanacağı, milli iradenin tecelli edeceği 16 Nisan'da milletin kendisine yukarıdan bakan, küçümseyen, "çoban" diyenlere "tokat atacağı"nı, ülkenin milliyetçi ve muhafazakar kesimlerinin 15 Temmuz'daki gibi dünyaya bu ülkenin tek sahibinin Türk milleti olduğunu bir kez daha göstereceğini vurguladı.

Milletin devlete ve bayrağa nasıl sahip çıkılacağını bir kez daha bu tarihte herkese göstereceğini belirten Bilgiç, "16 Nisan'dan sonra Türkiye'deki bütün iktidar kavgalarını bitireceğiz. Koalisyonları sona erdireceğiz. Bileceğiz ki milletin iradesi tam olarak sandığa yansıyacak. Artık hiçbir seçkin grup, vesayet makamları, bu milletin iradesine baskı kuramayacak." dedi.

- "Yargıya milletin iradesi yansıyacak"

Bilgiç, 16 Nisan'dan sonra daha güçlü bir parlamento ile kuvvetler ayrılığına kavuşulacağını, yargıya da milletin iradesinin yansıyacağını aktardı. Bilgiç, bunu istemeyen Avrupa ülkelerinin ve Türkiye'deki maşalarının "Hayır" kampanyası yürüttüklerine dikkati çekti.

16 Nisan'dan sonra PKK ve FETÖ zihniyetine sahip olanların iktidara gelmesinin önüne geçileceğini vurgulayan Bilgiç, çok güçlü olarak "Evet" diyerek devletin bekasına sahip çıkacaklarını dile getirdi.

MHP Isparta İl Başkanı İsa Yalçın da 1982 Anayasası'nın ülke için birçok açıdan sıkıntı yarattığını ifade ederek, mevcut anayasa nedeniyle ülkenin zaman zaman yönetsel sıkıntılara girdiğini söyledi. Yalçın, MHP'nin bu sıkıntılarda her zaman milletin yanında yer alarak fedakarlık gösterdiğine işaret etti.

Değişiklikle yürütmedeki çift başlılığın ortadan kalkacağını, gerçek bir kuvvetler ayrılığının olacağını, yargının bağımsızlığının yanında tarafsızlığının da sağlanacağını anlatan Yalçın, anayasa değişikliği ile devletin içine sızan çıkar gruplarının ortadan kaldırılacağını sözlerine ekledi.