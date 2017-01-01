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BURSA (AA) - Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Gençoğlu, en büyük ikinci pazarları olan Ortadoğu'ya ihracatın bölgedeki gelişmeler nedeniyle azaldığını belirterek, "2017'de Ortadoğu'ya ihracatımızı eski seyrine çevirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Uludağ İhracatçı Birliklerinden (UİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, UİB çatısı altında faaliyet gösteren UMSMİB'in Olağan Genel Kurul toplantısı, birlik üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gençoğlu, burada yaptığı konuşmada, meyve sebze mamulleri ihracatının geçen seneyle aynı seviyede devam ettiğini belirtti.

Birliğin ihracatının ülke ihracatıyla örtüşen bir tablo çizdiğini bildiren Gençoğlu, şunları kaydetti:

"2016'da ihracatla ilgili önemli bir artış beklememize rağmen maalesef ülkemizde ve yakın coğrafyada yaşanan sıkıntılar neticesinde beklenen sonuçlara ulaşamadık. Çoğu sektörde teşvikler artırılmasına rağmen, ülke ekonomisine ve istihdama en çok katkısı olan sektörümüzde teşviklerin artırılmaması ve dolarla verilen Destekleme Fiyat İstikrar Fonu hak edişlerinin son 2 yıldır Türk lirası bazında ödenmesinden dolayı teşvik sisteminin ihracata olan katkısı çok az."

Gençoğlu, geçen yıl yaptıkları ihracattan en fazla payı konserve sektörünün aldığını, ikinci sırada da içecek sektörünün yer aldığını belirterek, "En büyük ihracat pazarımız yüzde 44 ile AB ülkeleri, daha sonra yüzde 25 ile Ortadoğu pazarıdır. Bu bölgedeki sıcak gelişmelerden dolayı ihracatımızda bir miktar düşüş yaşanmıştır. Ortadoğu'ya ihracatımızı 2017'de eski seyrine çevirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.