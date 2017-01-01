"Tayt" değil "hakaret" tahrik sayıldı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da boşanma sürecindeki eşini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılan T.K'nın cezasında, eşi "tayt" giydiği için değil "hakaret" ettiği için indirim yapıldığı ortaya çıktı.

Boşanma aşamasındaki eşi D.K'yı 3 yıl önce bir araçta gördüğü gerekçesiyle bıçaklayan T.K. hakkında, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldı.

Yargılama sonucu sanık T.K. 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bilgilendirilmeden hüküm kurulduğu gerekçesiyle mahkemenin kararı Yargıtaya gönderildi.

Yargıtayın yerel mahkemenin kararını bozması üzerine yeniden yapılan yargılamada, T.K. bu kez 10 yıl hapse mahkum edildi.

Mahkeme, sanığa verilen cezada neden indirim yapıldığını ise gerekçeli kararında açıkladı. Mahkemece bir süre önce açıklanan gerekçeli kararda, sanığın duruşmalardaki iyi hali göz önünde bulundurularak cezasında indirime gidildiği belirtildi.

Gerekçeli kararda, T.K. ve D.K. arasında olay öncesi evlilik birliğinin sürdürülememesinden dolayı ceza ve hukuk davaları açıldığı anımsatılarak, taraflar arasındaki uyuşmazlığın zamanla güvensizlik sorunlarını beraberinde getirdiğine işaret edildi.

Olay tarihinde T.K'nın boşanma aşamasındaki eşini camları filmle kaplı bir otomobilde gördüğü anlatılan gerekçeli kararda, kocasının kıyafetinden dolayı "Bu ne biçim giysi üstüne başına bak" dediği eşi ile aralarında tartışma çıktığı kaydedildi.

Tartışma sırasında D.K'nın eşi T.K'ya yönelik tahrik edici şekilde hakaret ettiği bildirilen kararda, "Katılanın evlilik birliğinin yasal olarak devam ettiği dönemde sanığın kendisinde oluşan olumsuz algılar dışında katılanın sanığa yönelik aksi ispatlanamayan söyleminin haksız tahrik oluşturduğu kanaatine varılarak sanığın cezasında 1/4 oranında indirim yapılmasına, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre hüküm kurulmuştur." denildi.

Yargılama sürecinde sanığa "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiği, eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezanın 16 yıla indirildiği vurgulanan kararda, "Sanığın suçu, D.K'dan kaynaklanan haksız hareketin getirdiği gazap ve şiddetli öfke neticesinde gerçekleştirmesi nedeniyle T.K'nın cezasında yeniden indirime gidilerek verilen hapis cezası 1/4 oranında düşürülerek önce 12 yıla, ardından da duruşmalardaki iyi hali ve sabıkasız oluşu göz önünde bulundurularak 10 yıla indirilmiştir." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Mahkemenin, 10 yıl hapis cezasına çarptırılan T.K'nın cezasında eşinin "tayt giymesini haksız tahrik unsuru" kabul ederek indirim yaptığı öne sürülmüş, bazı medya organları tarafından "Tayt tahrik sayıldı" başlıklı haberler yapılmıştı.