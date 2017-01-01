12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Edirne'de FETÖ/PDY operasyonu

12 Nisan 2017 Çarşamba, 16:09

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 8 kişiden 5'i tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan, aralarında yüzbaşı ve üsteğmenlerin de yer aldığı 8 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden M.A, Ş.A, Ö.E, H.S ve M.S, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER
Unutulmaya yüz tutmuş sepet örmenin kursu verildi
YEREL

UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ SEPET ÖRMENİN KURSU VERİLDİ
Edirne'de &quot;şarjbank&quot;a zarar verildi
YEREL

EDİRNE'DE "ŞARJBANK"A ZARAR VERİLDİ
Hizmete sunulduktan sadece 2 gün sonra
YEREL

HİZMETE SUNULDUKTAN SADECE 2 GÜN SONRA
&quot;Güvenli yarınlara&quot; sepet örerek ulaşacaklar
YEREL

"GÜVENLİ YARINLARA" SEPET ÖREREK ULAŞACAKLAR
Edirne Emniyet Müdürlüğü'nün hizmet binasında sona geliniyor
YEREL

EDİRNE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN HİZMET BİNASINDA SONA GELİNİYOR
Saraçlar Caddesi'ne güneş enerjili şarj bank ile çiçek treni
YEREL

SARAÇLAR CADDESİ'NE GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ BANK İLE ÇİÇEK TRENİ
Devlet hastanesi yoluna asfaltlama çalışması başladı
YEREL

DEVLET HASTANESİ YOLUNA ASFALTLAMA ÇALIŞMASI BAŞLADI
Su kanallarında ilaçlama çalışması başladı
YEREL

SU KANALLARINDA İLAÇLAMA ÇALIŞMASI BAŞLADI
Edirne CHP Milletvekili Gaytancıoğlu: &quot;Buğday tarlalarında sararma var&quot;
YEREL

EDİRNE CHP MİLLETVEKİLİ GAYTANCIOĞLU: "BUĞDAY TARLALARINDA SARARMA VAR"
FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon
YEREL

FETÖ'NÜN ASKERİ YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON
EN ÇOK OKUNANLAR
Roketsan'ın yeni ürünleri yolda
TEKNOLOJİ

ARTIK BOYLARI 2 METRE DEĞİL...

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 4 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...