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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Malatya'daki FETÖ/PDY soruşturması

12 Nisan 2017 Çarşamba, 16:21

MALATYA (AA) - Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen bir polis memuru gözaltına alındı, daha önce mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılan eski İnönü Üniversitesi öğretim görevlisi bir kişi tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile irtibatlı, iltisaklı olduğu gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı bulunan ve daha önce meslekten ihraç edilen eski polis memuru, Malatya'da gözaltına alındı.

Ayrıca Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında görevinden ihraç edilen ve Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski İnönü Üniversitesi öğretim görevlisi bir kişi de örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı gerekçesiyle tutuklandı.

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