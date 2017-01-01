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YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
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"Sezon sonunda ilk 6 içinde olacağız"

12 Nisan 2017 Çarşamba, 16:31


BOLU (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, sezon sonunda ilk 6 içinde olacaklarını söyledi.

Antrenman öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Çapa, Boluspor'un son 3 haftada oynadığı karşılaşmalarda güzel sonuçlar aldığına dikkati çekti.

Çapa, alınan galibiyetler sonucunda oluşan ortamdan herkesin mutlu olduğunu aktararak, son 3 haftada he güzel futbol oynadıklarını hem de sahadan iyi sonuçlarla ayrılmalarından memnun olduğunu kaydetti.

Geride kaldıkları haftada Göztepe'yi 1-0 yendikleri maçta ortaya koydukları futbolun bundan sonraki süreçte neler yapabileceklerinin en belirgin göstergesi olduğunu belirten Çapa, "Göztepe karşısında takım halinde hareket etmeyi uyguladık. Sahada birbiri için oynayan, birbiri için mücadele eden bir takım görüntüsü var. Bu da bizi mutlu etti ve umutlandırdı. Ligin tamamlanmasına 7 hafta var. 7 hafta sonunda şu andaki görüntünün olmayacağı kesin." diye konuştu.

Çapa, ligde her hafta sürpriz sonuçlar alındığına işaret ederek, 7 maçın 4'ünü içeride, 3'ünü deplasmanda oynayacaklarını hatırlattı.

Son 4 karşılaşmanın da 3'ünü içeride birini ise dışarıda oynayacaklarına değinen Çapa, "Bu, bizim adımıza fikstür olarak avantajlı gözüküyor ama bunu sonuca dönüştürmek çok çok önemli." ifadesini kullandı.

Çapa, Boluspor'un ilk 6 içinde olmaya aday bir takım olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zaman zaman yoldan çıkmış gözüksek de hiçbir zaman ilk 6 hedefinden şaşmadık. O hedefte her zaman olacağımızı ve ilk 6 içinde olacağımızı her zaman söyledik. Yine söylüyoruz. Sezon sonunda ilk 6 içinde olacağız ama bu 5 mi olur, 6 mı olur, 4 mü olur, 3 mü olur, 2 mi olur. Onu 7 hafta sonunda hep birlikte göreceğiz. İlk 6 sıradaki takımlardan bir eksiğimiz yok."


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