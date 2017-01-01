Eski TBMM Başkanı Şahin:

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KARABÜK (AA) - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "Pazar günü sandıktan 'evet' çıktığı zaman bir yerde kaos olacak, CHP'de ciddi bir kaos olacak." dedi.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen toplantısda Şahin, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasıyla gerçekleşecek anayasa değişikliğinde, Türkiye siyasetinde son 50 yılda önemli sorumluluklar üstlenmiş olan ve tamamı da rahmetli olmuş eski cumhurbaşkanları ve başbakanların arzularını ve vasiyetlerini yerine getireceklerini anlattı.

Anayasa değişikliğini MHP ve AK Parti'nin hazırladığını, BBP'nin de desteklediğini hatırlatan Şahin, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin de destek vermesi beklenirdi. İddia ile söylüyorum CHP, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağına inansaydı buna destek verirlerdi. İnanmadıkları için destek vermiyorlar. İnansaydı 'Biz kazanırız, 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimini bizim gösterdiğimiz bir aday kazanacak' diye inansalardı buna destek verirlerdi. Bir defa kendilerine güvenmiyorlar." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bu sistem geçerse cumhurbaşkanı memurlukları iptal eder" dediğini ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

"Bir defa anayasanın 128. maddesi diyor ki 'kamu görevleri memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.' Bu değişmeden cumhurbaşkanı memurluğu nasıl iptal eder? Hukukçuları yok mu bu partinin? Allah aşkına. Sayın genel başkan, anayasasının 128. maddesinde memurlar anayasal teminat altında. Bir cumhurbaşkanı sabah kalktığında memurlarla ilgili böyle bir karar veremez. 'Bu Türkiye'ye kaos getirecek' değerlendirmesinin bir anlamı yoktur. Pazar günü sandıktan 'evet' çıktığı zaman bir yerde kaos olacak, CHP'de ciddi bir kaos olacak."

Şahin, anayasa değişikliğiyle ülkeni̇n hedeflerine ulaşarak dünyanın en çok kalkınmış ilk 10 ülkesi arasına girebileceğini söyledi.

MHP'li Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ise 16 Nisan'da Türkiye'nin kaderiyle ilgili önemli bir oylama yapılacağını belirterek. "Şimdi muhalefet 'tek adam' diye iddia ediyor. En fazla 2 kere seçilebiliyor, tek adamlık iddiası olan bir kişi kendisinin görev süresini 10 yılla sınırlamaz." dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Özcan, AK Parti Karabük İl Başkanı Timurçin Saylar, MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar, BBP Karabük İl Başkanı Mustafa Kara'nın da birer konuşma yaparak anayasa değişikliğini anlattığı toplantıya, oda ve dernek başkanları ile iş adamları katıldı.