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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Muğla'da havuza düşen bebek boğulma tehlikesi geçirdi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 16:32

MUĞLA (AA) - Muğla'da evlerinin bahçesindeki yüzme havuzuna düşerek boğulma tehlikesi geçiren 19 aylık bebek, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Köyceğiz ilçesi Yeni Mahalle'de annesi iş yerinde olduğu için anneannesi Emine Beşer'in baktığı 19 aylık Enis Poyraz Işık, oynarken evin bahçesindeki yüzme havuzuna düştü.

Ev işleriyle uğraştığı sırada torununun gözden kaybolduğunu fark eden anneanne Beşer, bebeği bahçedeki su dolu havuzda buldu.

Kendi imkanlarıyla torununu havuzdan çıkaran Beşer, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Enis Poyraz Işık, ambulansla önce Köyceğiz Devlet Hastanesine, ardından da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan bebek, helikopterle Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


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