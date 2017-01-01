12 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Ölümü okul arkadaşlarını yasa boğdu

12 Nisan 2017 Çarşamba, 16:38

MANİSA (AA) - Turgutlu ilçesinde evinden ekmek almak için çıkan ve İzmir-Ankara karayolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Görkem Çakır'ın öğrenim gördüğü okulda yas vardı.

Cenazesi dün toprağa verilen 13 yaşındaki Görkem'in okuduğu kolejde 6. sınıftaki öğrenci arkadaşları sırasına çiçekler koydu, gözyaşı döktü.

Görkem Çakır'ın yakın arkadaşı Serhan Doğan Tunç, ''Her zaman oyun oynardık. Hayatını kaybettiğine çok üzüldüm. Her gün bahçede gezer dolaşırdık. Çok iyi çocuktu. Bana hep iyi davranırdı. Çok seviyordum. Üzüldüm." diyerek duyguların dile getirdi.

- Satrançta Türkiye şampiyonu olmuştu

Okul Müdürü Tahsin Bozkurt da Görkem'i çok sevdiklerini, çok aktif bir örenci olduğunu belirterek "Satrançta Türkiye şampiyonu olmuştu. Okulumuzun büyük kaybı, acısı. Çok üzgünüz. Genç yaşta aramızdan ayrıldı. Allah onu bizden daha çok seviyormuş. Görkem'i asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu okul yaşadığı sürece Görkem de bizimle birlikte yaşayacak.'' şeklinde konuştu.

Dün, Ahmet A. idaresindeki 45 TR 892 plakalı otomobil, İzmir-Ankara karayolu Ergenekon Kavşağı'nda ekmek almak için yolun karşısına geçmeye çalışan Görkem Çakır'a çarpmış, Çakır kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan sürücü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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