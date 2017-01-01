Gol, filelere "takıldı"

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ORDU (AA) - Ordu'da 13 Yaş Altı Futbol Ligi'nde oynanan bir karşılaşmada hakem, futbolcunun yaklaşık 20 metreden attığı golü "aut" gerekçesiyle geçerli saymadı.

Kumruspor ile Ünye Futbol arasında Kumru İlçe Stadı'nda tek hakemle yapılan maçta, konuk ekibin 2-0 önde olduğu sırada sahalarda ender görülen bir pozisyon yaşandı.

Ünye Futbol'un oyuncusu Tolga Enön'ün yaklaşık 20 metreden çektiği şutta meşin yuvarlak gol çizgisini geçerken, yırtık filelerden kale dışına çıktı. Golü yiyen takımın futbolcuları üzüntü, konuk takımın oyuncuları ise sevinç yaşarken, topun kale dışında olduğunu gören hakem, pozisyonu aut olarak değerlendirdi. Ünye Futbol oyuncularının itirazlarına rağmen hakem kararını değiştirmedi ve oyun, aut atışıyla devam etti.

Konuk ekip, bir golü geçerli sayılmamasına rağmen karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Ünye Futbol Kulübü Başkanı Metin Tamtürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, topun filelerle buluştuğu pozisyonu aut olarak değerlendiren hakemin kararını şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi.

Maçta yardımcı hakemlerin görev almadığını belirten Tamtürk, "Kumruspor ile deplasmanda oynadığımız müsabakada 2004 doğumlu oyuncumuz Tolga Enön, yaklaşık 20 metreden mükemmel bir şutla topu ağlara gönderdi. Futbolcularımız golün mutluluğunu yaşarken, rakip oyuncular da üzülüyordu. Ancak top yırtık ağlardan kale dışına çıktı. Bu durum üzerine tereddütte kalan maçın tek hakemi, aut kararı verdi. Maçta yardımcı hakemler olsaydı hakem arkadaşımız böyle zor bir durumda kalmayacaktı." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın sonucuna etki etmese de böyle bir olayın futbol camiasında yaşanmaması ve kararların dikkatli alınması gerektiğini vurgulayan Tamtürk, "Pozisyon yaşandığı anda Kumruspor taraftarlarının hakem arkadaşımıza yardımcı olması gerekirken, fırsattan istifade ederek topun dışarıdan geldiğini söylemeleri ve hakemi yanlış bir karara sevk etmelerine ayrıca üzüldüm." diye konuştu.