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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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"Önümüzdeki maçlara odaklandık, yolumuza bakıyoruz"

12 Nisan 2017 Çarşamba, 17:08


SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "Burada zor bir görev üstlendik. Oyuncularımızla oluşturduğumuz birlik ve beraberlik içerisinde işimizi yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Özköylü, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yönetimin kendisi görevdeyken teknik direktör Hüseyin Kalpar ile görüştüğünün kamuoyuna yansıdığını, buna inanmak istemediğini söyledi.

Samsunspor'un ivme yakaladığını, oyuncular ve teknik heyetin bütünleştiğini, iyi bir ahenk oluştuğunu vurgulayan Özköylü, şöyle devam etti:

"Takım içinde zaman zaman birçok konu konuşuluyor. Hüseyin Kalpar konusu da önce takım içinde konuşulmaya başlandı. İlk duyduğumuzda 'Olmaz böyle bir şey' dedik, inanmadık. Tabii bir hoca olarak oyuncularımla gerekli konuşmayı yaptım. Bu bilgi yayılmaya başladı. En son kamuoyuna yansıdı. Böyle bir bilgiye güleyim mi, üzüleyim mi bilmiyorum ama başarılı bir takıma yönetimin zarar verme düşüncesi içinde olacağını tahmin etmiyorum. Tabii bunların konuşulmuş olması bile bizleri üzdü. Üzüntü, rahatsızlık verici bir durum."

Futbolcu olarak da görev yaptığı Samsunspor'u sevdiği için göreve geldiğini belirten Özköylü, şu ifadeleri kullandı:

"Burada zor bir görev üstlendik. Oyuncularımızla oluşturduğumuz birlik ve beraberlik içerisinde işimizi yapmaya çalışıyoruz. Şu an güzel bir tablo var ortada. Oyuncularım her türlü fedakarlığı yapıyor. Böyle bir konunun Hüseyin Kalpar açısından da gündeme gelmesi iyi bir durum değil. Bu takım desteklerle daha iyi duruma gelecek. Şu an hepimiz el eleyiz. Oyuncular, yönetim, taraftarlar ve basın aynı hedef için yürüyoruz. Olay doğru yanlış, bu bizim işimiz değil. Şu an biz önümüzdeki maçlara odaklandık, yolumuza bakıyoruz."


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