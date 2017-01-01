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Bitlis'te "Teröre Hayır, Huzura Evet" mitingi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 17:09
Bitlis'te "Teröre Hayır, Huzura Evet" mitingi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Mutki ilçesinde, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyon Başkanlığı öncülüğünde, "Teröre Hayır, Huzura Evet" mitingi düzenlendi.

İlçe merkezindeki miting alanında bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla "Vatan sana canım feda", "Kahrolsun PKK", "Kahrolsun FETÖ" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan mitingde konuşan Konfederasyon Başkanı Ziya Sözen, ülke olarak çok zor bir süreçten geçildiğini, Avrupa Birliği ülkelerinin, terör örgütleri FETÖ, DEAŞ ve PKK'nın her yandan saldırdığını söyledi.

"Atalarımız Çanakkale'de aç ve susuz kaldılar ama bu şerefsiz haçlı zihniyetine boyun eğmediler. Biz de onların torunları olarak bu hainlere, alçaklara, haddini bilmezlere karşı boyun eğmeyeceğiz." diyen Sözen, 15 Temmuz'da aklını, beynini, fikrini, şeref ve namusunu kiraya vermiş satılık üniformalıların PKK ile iş birliği yaparak ülkeyi bölüşmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Çanakkale'de atalarının, ezanların susmaması, bayrağın inmemesi için canlarını feda ettiğini ama ülkeyi böldürmediğini vurgulayan Sözen, şöyle konuştu:

"PKK 35 yıldır, Kürt, Zaza ve Arap halkının hakkını savunduğunu iddia ediyor. Allah aşkına sizlere soruyorum, bunların öldürdükleri Kürtler, Zazalar ve Araplar değiller mi? Peki bunlar kimin hakkını savunuyorlar. Bunlar ABD, İsrail, Avrupa Birliği ülkelerinin ve bunların arkasındaki ağa babalarının ellerini yakmamak için kullandıkları maşadan ibarettirler. Bunlar kalkmışlar 'Biz Kürtlerin temsilcileriyiz' diyorlar. Ben de bunu demek istiyorum, siz Kürtlerin kapısındaki köpek bile olamazsınız. Bu referandum sürecinde ne yapmamız gerektiğini aslında çok iyi biliyoruz. Farz edelim ki 18 maddeyi bilmiyoruz ama kimin 'hayır' kimin 'evet' dediğini çok iyi biliyoruz. 'Hayır'ın arkasında alçak Kandil, PKK, FETÖ ve DEAŞ var."

Sözen, 35 yıl boyunca devletin yanında yer aldıklarını anımsatarak, bundan sonra da devletin, milletin ve bayrağın yanında olacaklarını ifade etti.

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