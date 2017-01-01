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Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:

12 Nisan 2017 Çarşamba, 17:17

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin istikrara, güçlü hükümetlere ihtiyacı olduğunu belirterek, "Güçlü hükümet varsa yatırım var, ekonomide büyüme var, sizin de evinizde, sofranızda aş var." dedi.

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde vatandaşlara hitap eden Özhaseki, Türkiye'nin, Avrupa'nın ortasında keyif yapan, AB içinde kendini emniyete almış bir ülke konumunda olmadığını, zor bir coğrafyada yer aldığını söyledi.

15 Temmuz darbe girişimine değinen Özhaseki, Türk milletinin büyük bir kahramanlık sergilediğini anımsatarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir işaretiyle binlerce kardeşimiz meydanlara çıktı. Silahlar karşısında dimdik durdu. Neticesinde iradesine sahip çıktığı için Türkiye Cumhuriyeti, yani bizim bağımsız son Türk devletimiz kurtuldu. Eğer sizler sahip çıkmasaydınız paramparça olurduk." diye konuştu.

Özhaseki, Avrupa ülkelerinin Türkiye'deki halk oylaması karşısında takındığı tavrı eleştirdi.

Seçim kampanyasına başka ülkelerin karıştığını ifade eden Özhaseki, şöyle konuştu:

"Hayır kampanyasına Almanya da katıldı, Hollanda da katıldı. Ya bu seçim sizin seçiminiz değil ki siz niye katılıyorsunuz? Bu nasıl bir iş ki 'hayır' cephesinin içinde hain FETÖ'cüler var. PKK'lılar deliriyor, Kandil'den beyanat veriyorlar, 'evet çıkarsa biz bitik, mahvolduk' diye. PKK'lılar da var, güya Türkiye'nin dostu gibi görünen Avrupa ülkeleri de var. Ne kadar şer gruplar varsa hepsi bir araya gelmiş. Ne yazık ki bizim ana muhalefet de gidip onların yanında yer alıyor. Bütün bunların altından biz kalkarız, beraber olur, bir olursak, Allah'ın izniyle güçlü olur, hepsini yeneriz. Ufak tefek şeylere aldırış etmemeliyiz. A parti, B partili filan demeyeceğiz, kavga sebebi olmayacak, farklılıklarımız zenginliğimiz olacak."

16 Nisan'daki halk oylaması için destek isteyen Özhaseki, Türkiye'nin güçlü hükümetlere sahip olması gerektiğini dile getirdi.

Özhaseki, "Bize istikrar lazım, güçlü hükümetler lazım. Güçlü hükümet varsa yatırım var, ekonomide büyüme var, sizin de evinizde, sofranızda aş var. Geçici hükümetler döneminde yatırım olmaz. Bu sistemde kimi getirirseniz getirin kavga eder, iki kardeşi getirin, baba-oğlu getirin aynı yetkileri verin, kavga eder. Sistem böyle bir sistem." ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki, 16 Nisan'da "evet" çıkması halinde Türkiye'nin uzun yıllardır süren vesayet rejiminden de kurtulacağını sözlerine ekledi.

Özhaseki'ye Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden de eşlik etti.

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