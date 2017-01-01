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YEREL HABERLER  / RİZE HABERLERİ
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Rize'de FETÖ/PDY soruşturması

12 Nisan 2017 Çarşamba, 17:19

RİZE (AA) - Rize'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock" kullandıkları iddiası ile 3 asker gözaltına alındı.

Rize Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Rize Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında terörle mücadele şube müdürlüğü ekiplerince silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilebilmesi amacıyla çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, yürütülen çalışma kapsamında örgüt ile bağlantılı oldukları ve örgütün gizli haberleşme programı "Bylock" kullandığı tespit edilen ve askerlik hizmetini Rize'de yapan Y.B, A.K ve B.K'nin gözaltına alındığı vurgulandı.

Zanlıların sağlık işlemlerinin ardından, emniyet müdürlüğüne getirildiği ve sorgularının devam ettiği ifade edildi.

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