Kocaeli adliyesindeki hırsızlık

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Adliyesi'ndeki 4. ve 7. icra daireleriyle baro odasına girerek avukat ve katiplerin para ve banka kartlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 4. ve 7. icra dairelerinde ve yine aynı binada bulunan baro odasında gerçekleştirilen hırsızlık olayı üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliğince MOBESE kameraları, PTS kayıtları ve diğer güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda hırsızlık olaylarını 2 kişinin gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'dan şüpheli T.A. tarafından kiralanan araçla ilimize geldikleri, T.A'nın hırsızlık eylemi esnasında kiraladığı araçta beklediği tespit edilmiştir. T.A. isimli şüphelinin daha önce de benzer olaylara karıştığı ve bu olayları E.A. isimli kişiyle gerçekleştirdiği anlaşılmış, güvenlik kamerası görüntülerindeki eşkal bilgileri ile Polnet fotoğraflarının karşılaştırılması sonucunda hırsızlık eylemini yapan kişinin E.A. olduğu netleştirilmiştir."

Açıklamada, teknik ve fiziki takip sonucunda şüpheliler E.A. ve T.A'nın, 10 Nisan Pazartesi günü Çanakkale Adliyesi'nde hırsızlık planladıklarının belirlenmesi üzerine operasyon yapıldığı ifade edildi.

Zanlılardan E.A'nın üzerinde K.C. adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanıyla adliye girişinde, T.A'nın ise suçta kullanmayı planladığı araçla aynı adliye civarında yakalanıp, Kocaeli'ye getirildikleri kaydedilen açıklamada, "Yapılan sorgulamada, E.A'nın 23'ü farklı adliyelerde gerçekleştirdiği hırsızlık suçu olmak üzere 28, T.A'nın ise hırsızlıktan 3 suç kaydının bulunduğu belirlenmiştir." bilgilerine yer verildi.

Açıklamada, hastane, 20 ayrı adliye ve bazı kamu kurumlarından hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.