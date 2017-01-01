12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş:

12 Nisan 2017 Çarşamba, 17:31
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş:

KAYSERİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin sözleri hakkında, "Bir belediye başkanının evinde televizyondan olayı film seyreder gibi seyredip, bu şekilde 'kontrollü darbe' demek, açıkçası meydanlarda 81 vilayette milyonlarca nöbet tutan insanın yaptığı harekete karşı büyük bir talihsizlik, büyük bir haksızlıktır." dedi.

Elitaş, halk oylaması çalışmaları kapsamında tarihi Kayseri Kalesi çevresindeki esnafı ziyaret etti.

Burada, gazetecilere açıklama yapan Elitaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'u "Kontrollü darbe girişimi" olarak ifade etmesini milleti derinden yaraladığını belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına karşı milletin gereken dersi 16 Nisan'da vereceğini ifade eden Elitaş, şunları söyledi:

"O gün Sayın Kılıçdaroğlu Yeşilköy Havaalanı'nı kuşatma altına alan tankların üzerine çıkmış olsaydı 'kontrollü darbe' deme lüzumunu hissetmemiş olacaktı. Sayın Kılıçdaroğlu TBMM'de bulunsaydı, Meclisteki milletvekilleriyle bombanın altında cesaretle, kahramanca durmuş olsaydı, 'kontrollü bir darbe' deme imkanı bulmazdı. O gün Kayseri'de meydanlarda toplanan 7'den 77'ye toplanan 100 binlerce insan gibi nöbet tutsaydı 'kontrollü darbe' demezdi. O gün darbeye göğsünü siper edenler, darbecilere karşı mücadele edenler arasında bulunsaydı herhalde Sayın Kılıçdaroğlu 'kontrollü darbe' demezdi. Bir belediye başkanının evinde televizyondan olayı film seyreder gibi seyredip bu şekilde 'kontrollü darbe' demek, açıkçası meydanlarda 81 vilayette milyonlarca nöbet tutan insanın yaptığı harekete karşı büyük bir talihsizlik, büyük bir haksızlıktır. 16 Nisan tarihinde Sayın Kılıçdaroğlu'na bu millet gereken dersi, gereken cevabı sandıklarda verecektir diye ümit ediyorum. Bu süreçteki tepkiler inşallah aklını başına getirmiştir."

Elitaş, halk oylaması çalışmaları kapsamında sürekli ziyaretler gerçekleştirdiklerini ve vatandaşların arasında olduklarına işaret ederek, "Evet" oylarının baskın bir şekilde artış gösterdiğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekillerinin artan "Evet" oyları karşısında son günlerde büyük bir "Hezeyan" içerisinde bulunduklarını aktaran Elitaş, şöyle devam etti:

"Şu anda biz Kayseri Kazancılar Çarşısı'nda geziyoruz. Vatandaşla yaptığımız ankette 'Evet' yönünde büyük bir teveccüh olduğunu görüyoruz. Nitekim Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendinden geçercesine milletin yaptığı harekete, eyleme karşı ortaya koyduğu bu tavır, açıkçası hezeyan içerisinde olduğunun en önemli göstergesidir. Bu son 10 güne kadar Sayın Kılıçdaroğlu ve diğer milletvekilleri sakin bir tavır, değişik bir üslupla bu konuyu yürütüyorlardı. Ama anketler netleşmeye başladıkça Kılıçdaroğlu'nun da vücut kimyası bozulmaya başladı. Bir taraftan Konya milletvekili milleti 'Evet' çıktığı takdirde denize dökmekle tehdit ediyor, diğer taraftan eski genel başkan Sayın Baykal 'Hayır' çıktığı takdirde 'Yunan'ı yenmiş gibi sevineceğiz' diyor. 'Evet' oylarının baskın bir şekilde yükselmesi onların vücut kimyalarını bozmuş, bir şekilde böyle söylemlere itiyor."

Diyarbakır'da gerçekleştirilen terör saldırısına da değinen Elitaş, "Dün Türk milletini üzen bir terör hadisesiyle karşı karşıya kaldık, orada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Terör örgütüyle ilgili mücadelemiz sonuna kadar kararlılıkla devam ediyor. Terör örgütünün inine girip, tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu ülke hükümetiyle, vatandaşıyla, güvenlik güçleriyle hep birlikte karalıyız. Onların kökünü kurutana kadar devam edeceğiz." diye konuştu.

Elitaş'a, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de eşlik etti.

İLGİLİ HABERLER
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ÖZHASEKİ:
Balcıçakırı mahalle konağının tanıtımı yapıldı
YEREL

BALCIÇAKIRI MAHALLE KONAĞININ TANITIMI YAPILDI
Kitaplar Bünyan'a
YEREL

KİTAPLAR BÜNYAN'A
Şeker Anadolu Lisesi öğrencilerine geri dönüşüm eğitim semineri verildi
YEREL

ŞEKER ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE GERİ DÖNÜŞÜM EĞİTİM SEMİNERİ VERİLDİ
Eski Milletvekili İsmail Durak Ünlü:
YEREL

ESKİ MİLLETVEKİLİ İSMAİL DURAK ÜNLÜ:
Kayseri Şeker'den TANAP Projesine destek
YEREL

KAYSERİ ŞEKER'DEN TANAP PROJESİNE DESTEK
İki sevgiliye uyuşturucu ticaretinden 8'er yıl hapis
YEREL

İKİ SEVGİLİYE UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN 8'ER YIL HAPİS
Taner Yıldız, şeker sektörünün sorunlarını Kayseri Şeker'de dinledi
YEREL

TANER YILDIZ, ŞEKER SEKTÖRÜNÜN SORUNLARINI KAYSERİ ŞEKER'DE DİNLEDİ
Eğitim-Bir-Sen 1. Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan:
YEREL

EĞİTİM-BİR-SEN 1. NOLU ŞUBE BAŞKANI AYDIN KALKAN:
Kayseri gençliği ecdadına gitti
YEREL

KAYSERİ GENÇLİĞİ ECDADINA GİTTİ
AGÜ - Azerbaycan Üniversiteleri İşbirliği
YEREL

AGÜ - AZERBAYCAN ÜNİVERSİTELERİ İŞBİRLİĞİ
Kayseri OSB'den açıklama
YEREL

KAYSERİ OSB'DEN AÇIKLAMA
Kış yorgunluğu termalde atılıyor
YEREL

KIŞ YORGUNLUĞU TERMALDE ATILIYOR
Kaçak sigara operasyonunda 6 bin 550 paket sigara ele geçirildi
YEREL

KAÇAK SİGARA OPERASYONUNDA 6 BİN 550 PAKET SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Kayseri'deki öğrenci servisi ile tırın çarpıştığı kaza
YEREL

KAYSERİ'DEKİ ÖĞRENCİ SERVİSİ İLE TIRIN ÇARPIŞTIĞI KAZA
Halk ozanından &quot;sandığa gidin&quot; çağrısı
YEREL

HALK OZANINDAN "SANDIĞA GİDİN" ÇAĞRISI
Başkan Çolakbayrakdar, MHP Yönetimini Ağırladı
YEREL

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR, MHP YÖNETİMİNİ AĞIRLADI
Okuyan şehir için çalışan Büyükşehir
YEREL

OKUYAN ŞEHİR İÇİN ÇALIŞAN BÜYÜKŞEHİR
Kayseri'de bilimsel hafta sonu
YEREL

KAYSERİ'DE BİLİMSEL HAFTA SONU
Yeşilyurt, Mimarsinan ve Sakarya Mahalleleri Kentsel Dönüşüme Hazır
YEREL

YEŞİLYURT, MİMARSİNAN VE SAKARYA MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜME HAZIR
Kayseri Ticaret Borsası
YEREL

KAYSERİ TİCARET BORSASI
Kayseri'deki trafik kazası
YEREL

KAYSERİ'DEKİ TRAFİK KAZASI
(Özel Haber) Kayserili Ozan referanduma türkü yaktı
YEREL

(ÖZEL HABER) KAYSERİLİ OZAN REFERANDUMA TÜRKÜ YAKTI
4 Aylık Kerem Bebek Dev Tümörden Kurtuldu
YEREL

4 AYLIK KEREM BEBEK DEV TÜMÖRDEN KURTULDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Roketsan'ın yeni ürünleri yolda
TEKNOLOJİ

ARTIK BOYLARI 2 METRE DEĞİL...

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 4 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...