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Diyarbakır'daki terör saldırısı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 17:31
Diyarbakır'daki terör saldırısı

HATAY (AA) - Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alana gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Burhan Mercan'ın (30) cenazesi memleketi Hatay'da toprağa verildi.

Bağlar ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alana düzenlenen terör saldırısında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen polis memuru Mercan'ın cenazesi, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Akdeniz Camisi'ne götürüldü.

Şehidin eşi Fatma Mercan sağlık görevlileri eşliğinde camiye getirilirken, şehidin bir yaşındaki kızı Nisanur, cenaze töreninde babasının tabutunu göstererek "Baba" diye seslendi.

Törende baba Tahsin ve anne Emine Mercan'ın metanetli olduğu ve sürekli dua ettiği gözlendi.

İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun kıldırdığı cenaze namazın ardından şehit Mercan'ın naaşı Çamlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, şehidin ailesi ve yakınları, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay Valisi Erdal Ata, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Albay Turgay Aras ile siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


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