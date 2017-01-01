TBMM Başkanvekili Aydın:

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ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Artık eski Türkiye'deki darbeler, kriz, kaos, sıkıntı ve mağduriyetler tarihin karanlık sayfalarında yer alacak. Bunun için gençlerimize güvenmeyenlere gençlerimiz büyük bir ders verecek." dedi.

Aydın, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde halk oyunları çalışmaları kapsamında Marangozlar Sitesi'nde esnafı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Aydın, Türkiye'nin, dünyanın 10 büyük ekonomisi içinde yer almayı hedeflediğini, en büyük yatırım ve hizmetlerin eşiğindeki Türkiye'nin dünyada güçlü bir ülke olduğunu söyledi.

16 Nisan'da gerçekleştirilecek halk oylamasının Türkiye'nin önünü açacak bir süreç olacağını belirten Aydın, "Bu referandumda herhangi bir partiye oy vermeyeceğiz. Bu referandum partilerin veya kişilerin meselesi değildir. Hepimizin ortak paydası memleket meselesidir. Bu kaygıyla hareket ediyoruz. Bu ülkeyi geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Geçmişi unutmamalıyız. Yaşadığımız sancılı günlerde ekmeğin karneye bağlandığı, gaz yağı kuyruklarının olduğu o günleri unutmamalıyız." diye konuştu.

Anketlerde evet oylarının yüksek olduğunu fark eden Avrupa'nın hemen çark etmeye başladığını aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Artık eski Türkiye'deki darbeler, kriz, kaos, sıkıntı ve mağduriyetler tarihin karanlık sayfalarında yer alacak. Bunun için gençlerimize güvenmeyenlere gençlerimiz büyük bir ders verecek. Artık gençlerimizin önü açılacak çünkü bu ülkenin geleceği gençlerdir. Onun için seçilme yaşını 18'e düşürüyoruz. Biz eğer gençlerimizi silah altına alıyorsak, bu ülkeyi, vatanı, toprağı emanet ediyorsak bu gençlere de neden seçilme hakkı vermeyelim?"