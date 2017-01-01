Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Samsun'da

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SAMSUN (AA) - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "O eski Türkiye geride kaldı. Öyle Ali Fuat Başgil'in cumhurbaşkanı olmasına dahi müsaade etmeyen Türkiye yok artık. 16 Nisan'da tamamen kurtuluyoruz. En son dönemde AK Parti'ye Meclis çoğunluğuna rağmen cumhurbaşkanı seçtirmeyen Türkiye artık yok. Tarih oldu. Tarihe karışıyor." dedi.

Kurtulmuş, partisince Çarşamba ilçesinde Belediye Meydanı'nda düzenlenen mitingde seçim otobüsü üzerinden halka hitap etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "tek adam" eleştirilerine değinen Kurtulmuş, tek adamlık yapmadıklarını, yönetimde çift başlılığı kaldırdıklarını söyledi.

Yönetimi hem yetkilendirdiklerini hem de sorumluluk verildiğini belirten Kurtulmuş, "Kim veriyor, millet veriyor, sandıktan çıkıyor. Bunları anlattıkça bunların da şirazesi bozulmaya başladı. Hatta Samsun'da görmedim ama Ankara'da, İstanbul'da billbordlara yazmışlar 'tek olmak Allah'a mahsustur.' Eski genel başkanları sonradan düzeltti garibim. Ne dedi? 'Bu kadar çok yetkiyi bir adama verseniz beşerdir şaşar Peygamber olsa haşa şaşar' dedi. Ah ah Cumhuriyet Halk Partisi niye iktidar olamıyor işte bundan dolayı olamıyor." diye konuştu.

- "Sen de çalış çabala milletin arasına gel, cumhurbaşkanı ol"

"Bu millet size nasıl oy verecek, bu millet nasıl sizden cumhurbaşkanı seçecek" diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Adam diyor ki 'Birinci dönem seçildi, ikinci dönem cumhurbaşkanı seçildi. İkinci döneminin sonunda eğer yeniden seçimleri yeniler, tekrar Meclis erken seçim kararı alırsa cumhurbaşkanı bir 5 yıl daha görevde kalacak. Buna razı mısınız?' Sen bu milleti enayi mi zannettin? Bu millet böyle hile-i şeriyyelerle birtakım uyduruk işlerle kendi görev süresini herhangi birisi uzatmaya çalışsa pabuç bırakır mı? Yüzde 3, yüzde 5 oy vermez. Gözünün içine bakar, anlar bu millet. Bu millet yolda yürüyen adamın nasıl yürüdüğüne karar verir. Tek adamlık, tekrar bunlar uzatacaklar... Bunların hepsi hikaye. Onlar da biliyor da Sayın Kılıçdaroğlu şöyle hesap ediyor. 'Nasılsa artık Cumhuriyet Halk Partisi'nden hiç kimse bu memlekette cumhurbaşkanı olmaz'. Zihni şöyle düşünüyor. 'Nasılsa Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı olur. Tayyip Erdoğan'dan sonra da Tayyip Erdoğan benzeri birileri gelir cumhurbaşkanı olur' diyor. Adamcağız hiçbir şekilde o koltukta kendilerinden birisinin oturacağına inanmıyor. Onun için konuşuyor. 'Yeniden Tayyip Erdoğan 5 sene daha orada durur' diye hesap edeceğine sen de parti değil misin? Sen de o partinin genel başkanı değil misin? Amiyane olarak bir laf var. Haset etme ne olur, çalış çabala senin de olur. Sen de çalış çabala milletin arasına gel, milletin karşısına programla çık, sen cumhurbaşkanı ol ancak şunu biliyorlar. O eski Türkiye geride kaldı. Öyle Ali Fuat Başgil'in cumhurbaşkanı olmasına dahi müsaade etmeyen Türkiye yok artık. 16 Nisan'da tamamen kurtuluyoruz. En son dönemde AK Parti'ye Meclis çoğunluğuna rağmen cumhurbaşkanı seçtirmeyen Türkiye artık yok. Tarih oldu. Tarihe karışıyor. 16 Nisan'dan sonra. Bunu biliyorlar."

Türkiye'nin 25 günlük, 3 aylık hükümetler gördüğünü, otellerde pazarlıklar yapılarak hükümetle kurulduğuna işaret eden Kurtulmuş, halkın oy vermediği hükümetlerin iktidar yapıldığını vurguladı.

Kurtulmuş, 16 Nisan'da kısa ömürlü hükümetlere son verileceğinin altını çizerek, "Bundan sonra böyle kısa vadeli hükümetler yok. Yönetimde farklılıklar, çift başlılıklar yok. Birinin hanyaya birinin Konya'ya gittiği ülke yönetimi yok. Herkes aynı istikamete gidecek. 16 Nisan'da ekonomik krizleri de sırtımızdan atmaya, yere bırakmaya hazır mıyız? Bu ekonomik krizler, bu siyasi krizler, kurulamayan hükümetler, Türkiye'deki vesayet sistemleri maalesef Türkiye'yi dışa bağımlı hale getiriyordu. Şimdi ekonomik olarak, siyasi olarak dışa bağımlılığa son vermek için 'evet' demeye hazır mıyız?" ifadelerini kullandı.

Milletin 15 Temmuz'da FETÖ ve eşkiya çetesinin elinden Türkiye'yi uçurumun kenarından kurtardığını anlatan Kurtulmuş, 250'ye yakın şehit ile 2 bin 500 civarında gazinin olduğunu hatırlattı.

Herkesin meydanlara "Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim" inancıyla geldiğini vurgulayan Kurtulmuş, "İnanın ki o büyük direnişin bir parçası olan herkes, Allah bilir, Allah'ın indinde şehit sevabı almıştır. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bütün gazilerimize, o büyük direnişin bir parçası olan şanlı, aziz milletimize şükranlarımızı ifade ediyoruz." dedi.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, artık aklı esenin dışarıdan destek olarak Türkiye'nin siyasetine müdahale edemeyeceğini belirterek, Türkiye'de darbeleri sona erdirmek için 16 Nisan'da verilecek "evet" kararının önem taşıdığını kaydetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının millete yanlış bilgiler verdiğini ifade eden Kurtulmuş, "Bir terane tutturdular, rejimi değiştiriyorsunuz. Arkadaş ne rejim değiştirmesi. Bu 18 maddenin içinde rejimi değiştiren bir tane laf var mı? Yeni tabiriyle 'çağrıştıran', eski tabiriyle 'ihsas ettiren' herhangi bir madde var mı? Yok. Rejim değişmiyor ama bu beyler biliyorsunuz, ne zaman Türkiye'de olumlu bir adım atılsa 'Aman rejim elden gidiyor' derler." değerlendirmesinde bulundu.

Çok basit meselelerin ardından "Rejim elden gidiyor" diye söylemlerde bulunulduğunu aktaran Kurtulmuş, "Meslek liselerinin katsayılarını değiştirelim, imam hatip mezunları, meslek lisesi mezunları diğer lise mezunlarıyla eşit olarak yarışa girin'. 'Yok olmaz rejim elde gidiyor' derler. Be eski kafalı adamlar, rejim falan elden gitmiyor, sizin kurduğunuz vesayet düzeni elden gidiyor. Vesayet düzenini bu millet değiştiriyor." diye konuştu.

Kurtulmuş, mitingin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesini ziyaret etti.

(Bitti)