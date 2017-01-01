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Şanlıurfa 4. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 18:06

ŞANLIURFA (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, milli tarım projesine ilişkin, "Milli tarım 'olmazsa olmaz' demek. Milli eğitimsiz eğitim olmaz. Tarımda aynı şekilde milli bir tarım politikası uygulamazsanız sofranıza koyacak aş ve ekmek bulamazsınız." dedi.

Çelik, merkez Eyyübiye ilçesinde düzenlenen Şanlıurfa 4. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye için hayati öneme sahip sektörün temsilcilerinin fuar vesilesiyle yeni ürünlerini tanıtma imkanı bulacağını söyledi.

Şanlıurfa'nın tarım ve hayvancılık potansiyelinin çok yüksek olduğuna dikkati çeken Çelik, bu potansiyelin verime dönüştürülmesi için bakanlığının üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştığını belirtti.

Türkiye'nin tarımsal hedeflerini hatırlatan Çelik, şöyle devam etti:

"150 milyar dolarlık tarımsal hasıla, 40 milyar dolarlık tarımsal ihracat gibi hedeflerimiz var. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi laf ile olmaz. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için hepimizin üzerine düşeni yerine getirmesi gerekiyor yani bilinçli bir tarıma ihtiyaç var. Milli tarım 'olmazsa olmaz' demek. Milli eğitimsiz eğitim olmaz. Tarımda aynı şekilde milli bir tarım politikası uygulamazsanız sofranıza koyacak aş ve ekmek bulamazsınız. Onun için milli tarım politikası laf olsun diye söylenmiş bir slogan değil. İçeriğiyle bu ülkenin topraklarını en sağlıklı ve verimli bir şekilde değerlendirip hem çiftçimizin yüzünü hem de gıda güvenliğimizi sağlayacak olan bir proje olduğunu herkesin bilmesi gerekir. Toprağımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Tabii ki bunda da verimi esas almamız gerekiyor."

Özellikle bölgede toprağın korunmasına yönelik çiftçilerin daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Çelik, yetkililer ile çiftçilerin bu konuda iş birliği yapmasının zorunluluğuna işaret etti.

- "Masa başı iş ülkeleri yerinde saydırır"

Tarımın daha bilimsel yöntemlerle yapılması gerektiğini dile getiren Çelik, "Müthiş bir dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor. Üniversitelerin öncülüğünde hepimiz arazide olacağız. Arazide olmak kaydıyla tarım ve hayvancılıkta istediğimiz mesafeyi alabiliriz. Ağılı görmeden, tarlayı görmeden tarımdaki verimi nasıl artıracaksınız? Özellikle üniversite mezunu kardeşlerimiz masa başı iş talebinde bulunuyor, masa başı iştir zaten ülkeleri yerinde saydıran. Asıl olan mesleğinize uygun olarak tarlada çapasının, ağılda hayvanın başında olmak gerekiyor. İşte bunu gerçekleştirecek bir yaklaşım mutlaka önümüzdeki süreçte sıkı bir takibe tabi tutulacaktır. Eğitim seferberliği biliyorum, gördüm, bildim değil nasıl yapılacağını bu eğitimlerle çiftçilerimize kazandıracağız. Çiftçilerimiz eğitim ve birikimlerine dayalı olarak faaliyetlerini gerçekleştirecekler." diye konuştu

-"Verim artışına göre destek yolda"

Türkiye'de tarım ve hayvancılığı desteklemeye yönelik partisinin iktidarı döneminde önemli mesafeler alındığını anımsatan Çelik, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 15 yılda 90 milyar liralık tarımsal desteği çiftçimize aktarmışız bunun rasyonel bir şekilde verime dönüşecek şekilde aktarılması konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Verdiğimiz yıllık 13 milyar liralık desteği 'Ne şekilde, hangi alanda, hangi noktada versek verimimizi artırırız' noktasında hem hayvancılık hem bitkisel üretime yönelik çalışmalarımız son aşamaya gelmiş bulunuyor. İnşallah bu noktada vereceğimiz destekler üretimin artmasını sağlayacaktır."

Bakan Çelik, konuşmasının ardından beraberinde Vali Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve diğer ilgililerle açılışını gerçekleştirdiği fuar alanını gezerek firma temsilcilerinin ürünlere ilişkin bilgi aldı.

Fuar, 15 Nisan Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.

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