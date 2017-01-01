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"GAP'ta 100 milyar liralık kaynak yatırıma dönüştürüldü"

12 Nisan 2017 Çarşamba, 18:11
"GAP'ta 100 milyar liralık kaynak yatırıma dönüştürüldü"

ŞANLIURFA (AA) - Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ) Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz, Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı kalkınma projelerinden biri olan GAP çerçevesinde bugüne kadar 100 milyar liraya yakın bir kaynağın yatırıma dönüştürüldüğünü belirtti.

GAP BKİ tarafından yürütülen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) teknik iş birliğiyle geliştirilen, Kalkınma Bakanlığınca desteklenen "GAP Bölgesinde Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Projesi"nin tanıtımı GAP BKİ Konferans Salonu'nda yapıldı.

Açıkgöz, tanıtımda yaptığı konuşmada, Türkiye ve bölgede ilk kez uygulanacak projenin bölgeye büyük katkı sunacağını söyledi.

GAP'ın önemine vurgu yapan Açıkgöz, "Burada Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı kalkınma projelerinden bir tanesi uygulanıyor. Proje çerçevesinde bugüne kadar 100 milyar liraya yakın bir kaynak yatırıma dönüştürülmüş durumda. Tabii bu yapılan yatırımlardan beklentilerimiz yüksek, hedeflerimiz yüksek." diye konuştu.

Tarımı bölgenin lokomotifi olarak gördüklerine işaret eden Açıkgöz, tarım sektöründen azami fayda elde etmeleri gerektiğini vurguladı.

Hayata geçirdikleri projeyle tarım ve tarıma dayalı sanayide entegre verimliliği sağlamayı hedeflediklerini aktaran Açıkgöz, şunları kaydetti:

"Bölgemiz için önemli bir proje. Tarım ve tarıma dayalı sanayide özellikle üretim süreçlerinde kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması gerekiyor. Bunu sağlamaya yönelik bu projeyi başlattık. Çalışmanın asıl uygulama ayağı olan bölgemizdeki iş birliği yapacağımız paydaşlarımızla projeyi paylaşmak üzere bir araya geldik. Projeden beklentimiz yüksek çünkü Türkiye'nin gayri safi katma değerinde tarımsal sektörün payı bu bölgede daha yüksek. Türkiye genelinde bu oran yüzde 9'lardayken bölgemizde yüzde 17 düzeyinde. Dolayısıyla bizim bu sektörden azami faydalanmamız lazım. Etkin bir şekilde kaynakları kullanmamız gerekiyor. "

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