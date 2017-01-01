Antalya'da "evet" standını yıkan aile gözaltında

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ANTALYA (AA) - Antalya'da, AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanlığının 16 Nisan'daki halk oylaması için açtığı "evet" standını yıkarak, görevlileri darp ettikleri iddia edilen bir çift ile oğulları gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Uncalı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda, Ö.A.A, eşi N.A. ve oğulları Y.A. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, "evet" standı açan AK Partili görevlilerine, kendilerinin "neden evet demeleri" gerektiğini sordu.

Diyaloğun tartışmaya dönüşmesi üzerine "evet" standını yıkan baba ve oğulun, görevlileri de darp ettikleri öne sürüldü.

Darp nedeniyle yaralanan stant görevlilerinden biri, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ö.A.A, oğlu N.A. ve eşi Y.A'yı gözaltına aldı. Olaya karıştığı belirlenen ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin de arandığı belirtildi.

AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Özdoğan Enç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayda yaralanan partililerin hastaneye kaldırıldığını belirterek, olayın referandum çalışmasını engelemeye yönelik olduğunu söyledi.

Enç, "Konyaaltı teşkilatındaki arkadaşlarımız her zaman olduğu gibi 'evet' standı açmış. Burada bu olayları çok yaşıyoruz zaten. Bu bölgede özellikle bir tahammülsüzlük söz konusu. 'Evet' çalışmasının yapılmasına tahammül bile edilemiyor. Gelip de ondan sonra bize hiç kimse tahammülden bahsetmesin. Böyle bir şey olabilir mi?" şeklinde konuştu.







