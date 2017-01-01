Çanakkale şehitliklerinden "Yürüyen Köşk"e toprak

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YALOVA (AA) - "Ulusal Çağdaş Gençlik Çanakkale Abide Buluşması" kapsamında, Çanakkale şehitliklerinden getirilen toprak, Yürüyen Köşk'ün bahçesine serpildi.

Yalova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin bu yıl 11'incisini organize ettiği Ulusal Çağdaş Gençlik Çanakkale Abide Buluşması için Yürüyen Köşk'ten alınan toprak, Çanakkale'ye götürülerek şehitliklere ve Türkan Saylan anısına dikilecek çınar ağacının köklerine serpildi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yalova Şubesi Başkanı Ayşen Saraç'ın Çanakkale şehitliklerinden aldığı toprak da Yürüyen Köşk'ün bahçesine serpilmek üzere Yalova Belediye Başkan Salman'a getirildi.

Salman, Yürüyen Köşk'e yaptığı ziyarette şehitlikten getirilen toprağı köşkün bahçesindeki ağacın kökleriyle buluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Salman, "Çanakkale'de şehit düşen atalarımızın bedenlerini örten bu özel toprağı Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kentimize mirası Yürüyen Köşk’ün bahçesine bıraktık. Bu güzel vatan uğruna ebediyete intikal eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha sevgi, saygı, rahmet, minnet ve özlemle anıyorum." ifadelerini kullandı.