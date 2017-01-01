"15 Temmuz şehitleri" anısına hatıra ormanı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşenler anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda Erbaa Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğünün katkılarıyla Tepekışla köyü Yeni Mahalle mevkisindeki 1 hektarlık alana darbe girişimini engellemek isterken şehit düşenler anısına "15 Temmuz şehitleri hatıra ormanı" oluşturuldu.

Kaymakam Bülent Karacan, burada yaptığı konuşmada, şehitlere ne kadar minnet duyulsa yetersiz kalacağını söyledi.

Şehitler kadar cesaretli insanları bulmanın mümkün olmadığını vurgulayan Karacan, "Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Onlar biz rahat yaşayalım, huzurlu uyuyalım, çocuklarımız rahat eğitim alsınlar diye öldüler. Onun için bunları hiçbir zaman unutmayacağız. Bir şey daha unutmayacağız. Bir daha öyle hainlerin ortaya çıkmasını engellemek için daha çok çalışacağız." dedi.

Konuşmaların ardından darbe girişiminde şehit olan 249 kişinin adlarının yer aldığı 249 sedir fidanı toprakla buluşturuldu. Törende ayrıca şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, şehit polis memuru Fethi Sekin, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Erbaalı Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın adına da fidan dikildi.

Programa AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, İl Genel Meclis Başkanı Adem Dizer ile kurum müdürleri, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.



