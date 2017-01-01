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Siirt'te "Arıcılıkta İstihdamı Artırma ve Modern Gezginci Arıcılık" projeleri

12 Nisan 2017 Çarşamba, 18:37

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, "Arıcılığın artırılması için bir diğer gerekli şey de huzurdur. İnşallah arıcılarımız da bu ortamdan daha iyi faydalanarak, daha fazla üretim elde etme imkanına kavuşurlar." dedi.

Siirt'te Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen "Arıcılıkta İstihdamı Artırma ve Modern Gezginci Arıcılık" projeleri, Başur Mesire Alanı'nda düzenlenen törenle tanıtıldı.

Projeden yüzde 70 hibe desteğiyle toplamda 49 aile yararlandı. Her çiftçiye 40 arı kovan, 10'ar kilogram bal mumu, birer arıcı seti ve barınağı dağıtımı yapıldı. Toplam bedeli 587 bin 560 lira olan 2 projenin 411 bin 296 lirası hibe olarak verildi.

Vali Mustafa Tutulmaz, törende yaptığı konuşmada, Siirt'in zirai tarıma uygun bir il olmadığını, kente ait arazilerin sadece yüzde 12'sinin zirai anlamda ekilip biçilebilecek imkanının bulunduğunu söyledi.

Yamaçları da dahil edilirse kentte yüzde 18'lik bir zirai alanın olduğunu belirten Tutulmaz, ne yapıp edip bu dağlardan çok daha iyi faydalanmaları gerektiğini vurguladı.

Bunun da birinci yolunun küçükbaş hayvancılık, ikincisinin de arıcılık olduğuna işaret eden Tutulmaz, şunları kaydetti:

"Fıstık ilimizle özdeşleşmiş bir ürünümüzdür. Ancak yine coğrafi işaret belgesi olan Pervari balı olarak tanınan ilimizin balının da önemli bir marka değeri olduğunu biliyoruz. Bunun daha da geliştirilmesi, daha da fazla vatandaşımızın arıcılıktan gelir elde edilebilmesi için valilik ve diğer kamu kurumlarının desteğiyle üzerimize düşen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Buradaki sembolik işletmenin kredisi de imkanları da projesi kapsamında GAP tarafından karşılanmıştır. Son dört yılda 10 milyon liralık katkı ilimize sağlanmıştır."

Tutulmaz, Balcılar Birliği Başkanı ve diğer arıcıların da gayretiyle bu üretimlerini her geçen gün artıracaklarını dile getirdi.

Bölgedeki huzura dikkati çeken Tutulmaz, "Arıcılığın artırılması için bir diğer gerekli şey de huzurdur. Çünkü arıcıların malum yaz sezonu yüksek rakımlarda, yaylalarda geçirmesi gerekiyor. O bölgelerde yıllardır devam eden sıkıntılardan dolayı zaman zaman arıcılarımız istediği şekilde arıcılık hizmetini yeterince yerine getiremediler. Ancak bunun, bu yıldan itibaren farklı bir yöne doğru gittiğini hep beraber görüyoruz. İnşallah arıcılarımız da bu ortamdan daha iyi faydalanarak, daha fazla üretim elde etme imkanına kavuşurlar." diye konuştu.

Konuşmanın ardından proje kapsamında dağıtılan ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Törene, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İzzet Murat ile kurum amirleri katıldı.

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