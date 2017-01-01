Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Gaziantep Arena
Hakemler: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Süleyman Özay
Gaziantepspor: Gökhan Değirmenci, Pedroso, Abdülkadir Kayalı, Orkan Çınar, İlhan Parlak, Wallace Reis, Barış Yardımcı, Sefa Yılmaz, Fatau, Musa Nizam, Ghilas
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Uğur Çiftçi, Serdar Gürler, Muric, Luccas Claro, Palitsevich, Aydın Karabulut, Selçuk Şahin, Issah, Khalili
Sarı kartlar: Dk. 19 İlhan Parlak (Gaziantepspor), Dk. 45 Aydın Karabulut (Gençlerbirliği)
GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasından ertelenen Gaziantepspor-Gençlerbirliği maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
17. dakikada ceza sahasında Serdar Gürler'in bekletmeden yaptığı vuruşta top kalenin sağından auta gitti.
31. dakikada Sefa Yılmaz'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan İlhan Parlak'ın vuruşunda, kaleci Hopf meşin yuvarlağı kontrol etti.
35. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan hareketlenerek ceza alanına gönderdiği topu savunma karşıladı.
Maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
Öte yandan, Gaziantepsporlu futbolcular, "Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" yazılı pankartla sahaya çıktı.