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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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FETÖ sorgusuz sualsiz itaat istemiş

12 Nisan 2017 Çarşamba, 18:59

TRABZON (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında açılan davada tutuksuz yargılanan infaz koruma memuru F.Ş, savunmasında, örgütün üyelerden sorgusuz sualsiz itaat istediğini söyledi.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz yargılanan infaz koruma memuru F.Ş, avukat talep etmediğini belirterek, savunmasını kendisi yaptı.

F.Ş, savunmasında, FETÖ ile lise yıllarında tanıştığını, arkadaşlarıyla top oynarken yanlarına gelen bir üniversite öğrencisinin de kendileriyle top oynamak istediğini anlattı.

Daha sonra bu kişinin "Evde ders çalışıyoruz, evimize gelin." dediğini söyleen F.Ş, "Yemekti, futboldu, ders çalışmak gibi sebeplerle kendi kaldığı eve çağırıyordu." dedi.

F.Ş, evlerde, 'Fetullah Gülen iyi bir insandır. Müslümanların imanını kurtarmak için okullar, yurtlar açılıyor, yurt dışında okullar var' şeklinde telkinlerde bulunulduğunu belirterek, "Fetullah Gülen'in yaptıklarının amacının insanların imanını kurtarmak olduğunu ifade ediyorlardı." şeklinde konuştu.

Liseden sonra üniversitede okurken örgüte ait öğrenci evlerinde kaldığını ifade eden F.Ş, mezun olduktan sonra örgüte ait yurtta çalıştığını söyledi.

- "Sorgusuz sualsiz itaat istiyorlar"

Yurtta 3 yıl idareci olarak çalıştığını aktaran F.Ş, şunları kaydetti:

"Zaman geçtikçe sorgusuz sualsiz itaat istiyorlar. Kanaatim, bunları ileride haince faaliyetler içerisinde bulunacak insanlar yetiştirmek için bu şekilde baskılar yapıp yüzde yüz itaat istiyorlar. Manevi amaç için içlerinde bulunduğumdan bu tür telkinleri karşısında ben sorgulama yapıyordum. Daha sonra yüzde yüz itaat istediler. Beni ekonomik olarak sıkıntıya soktular. 3 yıl boyunca yeterli maaş ödemediler, eksik ücret ödediler. Hakkımda hazırlanan resmi bordroyu hiç görmedim. Maaşlarımızı yurt müdürü elden veriyordu."

Daha sonra KPSS'ye hazırlanmak için yurttan ayrıldığını dile getiren F.Ş, 2010 yılında açılan infaz koruma memurluğu sınavını kazanarak, Trabzon Ceza İnfaz Kurumunda göreve başladığını söyledi.

Trabzon'a geldikten sonra bir süre daha sohbetlere katıldığını ancak daha sonra gitmediğini ifade eden F.Ş, 15 Temmuz günü görevde olduğunu belirtti.

Tanık A.K.K. ise sanık F.Ş. ile lise yıllarında örgüte ait öğrenci evlerine sadece ders çalışmak için gittiklerini kaydetti.

Cumhuriyet savcısının beyanının ardından mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

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