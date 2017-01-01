BBP Genel Başkanı Destici, Şanlıurfa'da:

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ŞANLIURFA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Şanlıurfa'da Vali Güngör Azim Tuna ile İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nu ziyaret etti.

Anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması çalışmaları kapsamında kentte gelen Destici ve beraberindeki partililer, makamında görüştükleri Vali Tuna ile bir süre sohbet etti. Tuna, Destici'ye bakır fincan takımı hediye etti.

Destici, daha sonra İl Emniyet Müdürü Tipioğlu'nu ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.

Daha sonra beraberindekilerle tarihi Balıklıgöl Yerleşkesine uğrayan Destici, burada bir araya geldikleri vatandaşlardan, halk oylamasında "Evet" tercihinde bulunmalarını istedi.

Destici, burada bulunan ve kutsal olduğuna inanılan balıklara da yem attı.

Ziyaretlerinde Destici'ye partisinin İl Başkanı Sabri Cavcı ve Haliliye İlçe Başkanı Ferhat Tanburacı'nın yanı sıra bazı teşkilat üyeleri eşlik etti.