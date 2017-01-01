Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Antalya'da

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ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da gezi ve incelemelerde bulundu.

Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer ile Kazıp Özalp Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak istek ve sorunlarını dinledi.

Turistlerle de sohbet eden Çavuşoğlu, yabancı misafirlerin talebi üzerine özçekim yaptı, aynı cadde üzerinde Antalyaspor'un malzemelerinin satıldığı tırı ziyaret etti.

AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç ile Antalyaspor atkısını takarak fotoğraf çektiren Çavuşoğlu, tarihi Saat Kulesi yanında esnafla sohbet etti.

Bakan Çavuşoğlu, ardından TEDAŞ Kavşağı Cırnık Köprüsü yanında, Türk Standartları Enstitüsü Akdeniz Bölge Koordinatörlüğü tarafından kurulan araç kontrol merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

İnsanların can güvenliği için araç kontrol merkezinin önemli olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, bunun yolların güvenliği açısından da önemli olduğunu söyledi.

Burada verilen kokteyle katılan Çavuşoğlu, daha sonra Kundu'da bir otelde İmam Hatip Platformu tarafından düzenlenen ve basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya katıldı.