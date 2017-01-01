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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Eski belediye başkanına silahlı saldırı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 19:36

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinin eski belediye başkanı Yunus Pehlivan, uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabaş Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası arkasındaki otoparkta Yunus Pehlivan ile Y.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı. Y.E, tabancayla ateş ederek, Pehlivan'ı bacağından yaraladı.

Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Pehlivan, burada yapılan müdahalenin ardından Başiskele ilçesinde özel bir hastaneye sevk edildi.

Polis, firari saldırgan Y.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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